HOROR U BANATU! Deka (86) SVIREPO UBIJEN: Premlaćen držaljem sekire, pa zadavljen

Salaš na pola puta između Bašaida i Torde postao je poprište svirepog zločina koji je potresao meštane i ceo sever Banata.

Dok se opraštaju od ubijenog Radislava M. (86), u javnost su procurili zastrašujući detalji iz istrage koja je dovela do hapšenja osumnjičenog, P. J. (63) iz Stare Pazove, beskućnika kojem je starac, iz svoje usamljenosti, ponudio krov nad glavom.

Više Javno tužilaštvo u Zrenjaninu saopštilo je da je deka usmrćen udarcima drvenim predmetom, a potom zadavljen, čime je potvrđena izuzetna brutalnost ubice.

Krvava drama na salašu

Detalji zločina, koji se dogodio 9. novembra, lede krv u žilama. Osumnjičeni P. J., koji je kod Radislava M. boravio od početka meseca, brutalno je nasrnuo na starca.

"Istog je lišio života na način da mu je više puta zadavao udarce drvenim držaljem sekire u predelu glave i tela. Nakon toga je sustigao oštećenog, koji je pokušao da pobegne, te ga je oborio na pod, klekao na grudni koš i rukama ga stezao u predelu vrata, usled čega je oštećeni preminuo na licu mesta,” navelo je Više Javno tužilaštvo u Zrenjaninu, opisujući surovost izvršenja.

Iako je ubistvo izvršeno 9. novembra, telo starca pronađeno je tek dva dana kasnije, 11. novembra.

Kobna dobrota

Upravo činjenica da je žrtva primila nepoznatog čoveka u kuću najviše pogađa komšije. Meštani Bašaida ističu da to nikoga u selu nije čudilo, jer je Radislav bio izuzetno dobar, miran, ali usamljen čovek, kojem je trebalo društvo.

"Deda Rada nije bio bogat čovek, već dobar i miran. Živeo je dugo sam i prosto je voleo da mu neko dođe. On je verovatno iz usamljenosti pružio prenoćište tom neznancu, hteo je samo društvo," priča potreseni komšija za naš portal.

Meštani pretpostavljaju da je okidač za brutalnost bio zahtev za odlaskom.

"Ne znamo zbog čega ga je ubio. Verovetno mu je rekao da ide iz njegove kuće, a ovaj se onda razljutio i premlatio ga," kažu meštani, naglašavajući da ne mogu da shvate nivo surovosti.

Osumnjičeni P. J. inače nije bio poznat u Bašaidu, ali je navodno prijavljivan policiji zbog krađe robe iz prodavnica u koje je upadao.

Rođaka zatekla ubicu na salašu

Telo izubijanog starca pronašla je rodbina koja je 11. novembra došla da ga obiđe. Najpre je u posetu stigla Eržebet Ć. iz Kikinde. Kada ujaka nije zatekla, već je samo zatekla čoveka iz Stare Pazove, a rođak se nije odazivao, sumnja ju je naterala da se kolima vrati u Bašaid po drugog rođaka.

Njih dvoje su, po povratku na imanje, u šupi pronašli Radislavovo telo i odmah pozvali policiju. Ubijeni Radislav M. sahranjen je 14. novembra u Kikindi.

Iako je beskućnik iz Stare Pazove od početka bio pod sumnjom policije, hapšenje P. J. usledilo je tek 19. novembra, nakon što su stigli nalazi obdukcije koji su potvrdili da je smrt nastala nasilno.

Javni tužilac je predložio sudiji za prethodni postupak određivanje pritvora iz svih zakonskih osnova, uključujući opasnost od bekstva i ponavljanja krivičnog dela.

Posebno se naglašava da je pritvor određen i zbog uznemirenja javnosti do kojeg je došlo usled načina izvršenja i teških posledica krivičnog dela, za koje je zaprećena kazna zatvora preko 10 godina.

Autor: S.M.