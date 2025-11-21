19 UBODA ZBOG DOBROTE: 20 godina od zločina koji je potresao Srbiju, Tamara je imala samo 13 godina!

Tamara Ivanović (13) ubijena je pre 20 godina, kada se, na Aranđelovdan, vraćala iz škole. Na putu ka kući, videla je čoveka koji se sapleo i pružila je ruku da mu pomogne da ustane, ali on je izvadio nož kojim ju je 19 puta krvnički ubo.

Prve udarce, od ukupno 19, zadao je u predelu srca zbog čega je ona odmah usmrćena.

Kada nije došla kući, ukućani su se zabrinuli jer nikad nije kasnila. Zvali su je, ali njen telefon je bio nedostupan, pa su krenuli u potragu. Devojčicu je oko 21.30 u šiblju pored pruge pronašao deda, a oko 10 metara dalje pronađen je i nož kojim je izvršen zločin.

Nekoliko dana kasnije policija je uhapsila Dragana Nikolića Čombeta zbog sumnje da je ubio devojčicu. Kako je tada ubica ispričao, devojčicu je sreo oko 18.15 časova nakon što je, u alkoholisanom stanju, pao na zemlju. Bez ikakvog povoda je izvadio nož iz džepa i napao Tamaru.

Na suđenju se Dragan Nikolić Čombe branio iskazima da je zločin učinio u pijanom stanju i da je u tom trenutku ona za njega bila napadač. Sudskim veštačenjem je utvrđeno da i u alkololisanom stanju nije mogao da zada tako precizne udarce. Osuđen je na 40 godina robije.

- Nesumnjivo je utvrđeno da je Nikolić 21. novembra 2005. godine, na zemljanom putu u blizini Železničke stanice Šangaj u Batajnici, na podmukao način ubio Tamaru, kada je devojčica prišla da mu pruži pomoć, pošto je pao. On joj je tada kuhinjskim nožem zadao 19 smrtonosnih uboda u leđa i grudi - rekla je u obrazloženju presude sudija Mirjana Ilić.

On se tokom izricanja presude samo podrugljivo smejao, a u toku dokaznog postupka tvrdio je da je tek sutradan u novinama pročitao da je ubijena mlada devojka i shvatio da je to "verovatno" on učinio. Tamarin telefon prodao je na Pančevačkoj pijaci, bez kartice, koju je u noći ubistva izvukao, što je bio još jedan dokaz da je bio pri svesti kada je počinio zločin.

Dragan Nikolić Čombe je objedinjenom presudom osuđen i za silovanje devojčice S. N. (12).

On je devojčicu je izveo iz razreda osnovne škole, posle razgovora s učiteljicom, i odveo je ka izlasku iz Opova. U šumarku pored presušenog kanala je pretukao dete, a kada je izgubila svest, silovao ju je.

