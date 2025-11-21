UKINUTA PRESUDA RODITELJIMA DEČAKA UBICE IZ RIBNIKARA: Apelacioni sud doneo novu odluku, evo o čemu je reč

Drugostepeni sud nije potvrdio presudu Višeg suda u Beogradu iz decembra prošle godine.

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je 30. decembra 2024. godine Viši sud u Beogradu osudio V. i M. K., roditelje dečaka ubice iz OŠ "Vladislav Ribnikar" koji je 3. maja 2023. godine počinio msakr u toj školi.

Otac je prvostepenom presudom bio osuđen na 14 i po godina zzatvora zbog krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti i krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, dok je majka bila osuđena na tri godine zatvora zbog izvršenja krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 19. i 20. juna 2025. godine, a nakon većanja i glasanja dana 9. i 10. jula, 10. i 29. septembra i dana 30. septembra 2025. godine, doneo je većinom glasova presudu kojom je potvrdio prvostepenu presudu u oslobađajućem delu u odnosu na okr. M. K., dok je, usvajanjem žalbe branilaca okr. V. K. i M. K., presuda u osuđujućem delu u odnosu na navedene okrivljene ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i predmet u tom delu vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Prema okr. V. K. produžen je pritvor, koji može trajati do dalje odluke prvostepenog suda - stoji u obrazloženju Apelacionog suda.

Autor: Jovana Nerić