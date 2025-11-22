'ČUO SE SNAŽAN PUCANJ' Svedoci rešetanja na Novom Beogradu: Ubica saterao žrtvu u ćošak i likvidirao je

Radnica trafike, iza koje je nađeno telo muškarca (25) danas oko 12 časova, a nakon dojave o pucnjavi, ispričala je šta se dogodilo.

- Ja sam čula jak, snažan pucanj, kao da se desio u neposrednoj blizini. Presekla sam se. Odmah sam zaključala trafiku, sakrila se u ćošak. Nisam videla da je neko protrčao tuda, ali to i ima smisla, jer su svuda kamere - rekla je novinarki portala Telegraf.rs.

Telo muškarca (25) je kako saznaju mediji pronađeno u neposrednoj blizini.

Na snazi je akcija Vihor 3, u toku je potraga za napadačem.

Još jedan očevidac za Telegraf.rs ispričao je da je čuo pet-šest pucnjeva.

- Tu kod kladionice sam čekao prijatelja kad sam čuo pucnjavu, nisam ništa video, ali sam posle toga video čoveka kako leži tu kod stepeništa zgrade. Pretpostavljam da ga je saterao u ćošak - rekao je još jedan čovek koji se danas oko podne zatekao na ovoj lokaciji.

Autor: D.Bošković