'OVO ĆE BITI NAJBOLNIJE ZA RODITELJE NASTRADALE DECE' Dobričanin o odluci Apelacionog suda povodom slučaja 'RIBNIKAR': Rane će se ponovo otvarati, moraće da se suoče sa roditeljima ubice, pa i njim samim

Presuda kojom su roditelji dečaka ubice koji je 3.maja 2023. godine izvršio masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" osuđeni na 3, odnosno 14.5 godina zatvora danas je vraćena prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Kao razlog, Apelacioni sud u Beogradu naveo je "bitnu povredu odredba krivičnog postupka". To znači da će suđenje početi ispočetka.

U obrazloženju Apelacionog suda, prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, navodeći da su razlozi presude nejasni i protivrečni izreci presude u osuđujućem delu u odnosu na okrivljenog V. K. i njegovu suprugu M. K.

Advokatica Zora Dobričanin je danas gostujući u Jutru sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić govorila o najnovijim detaljima povodom slučaja "Ribnikar".

- Juče popodne je na sajtu Apelacionog suda objavljeno da je za slučaj desetostrukog ubistva u Osnovnoj školi Ribnikar, i gde je ranjeno još 6 osoba, gde je i jedna nastavnica, da je ta presuda ukinuta u odnosu na roditelje ubice, a da je preinačena u slučaju vlasnika streljane, gde je umesto zatvorske kazne, on dobio kaznu kućnog zatvora - rekla je Dobričanin.

Kako je dodala, u oslobađajućem delu u odnosu na majku ubice, vezano za čauru, gde je bio njen DNK, u tom delu je potvrđena.

- Ono što piše u objavi Apelacionog suda, ja se izjašnjavam samo za to. Ono što piše, to znači d aje presuda ukinuta u smislu "obrazložite malo bolje". Dakle, treba da bude bolje obrazloženo, i to su po meni najblaži razlozi, koji mogu da se reše na dva suđenja - dodala je Dobričanin.

Prve prvostepene presude, kada se žalite uglavnom budu ukidajuće, niko ne može da napiše toliko perfektnu presudu, da ne bude ukinuta. Mi smo to očekivali, rekli smo roditeljima da mogu da očekuju tako nešto, dodaje Dobričanin.

- Ne očekujemo ništa novo, drugačije, jedino će ta agonija duže da traje. Roditelji su nezadovoljni, jer zbog svega, moraju ponovo da prolaze kroz to, otvaraju se rane, suočavanje sa roditeljima dečaka ubice, pa i sa njim samim... To im teško pada, ne samo njima, nego svima nama... To je nesameriva tuga... - kaže Dobričanin.

Možda je u ovom slučaju Apelacioni sud mogao da ima više "sluha".

Autor: D.Bošković