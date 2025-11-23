'ZATROVAĆU MU PORODICU' Svedoci otkrili šta je ubica iz Arilja rekao nekoliko minuta pre nego što će ubiti bračni par! Njegove reči bude JEZU!

Svedoci ubistva bračnog para Ivane i Predraga Novakovića u novogodišnjoj noći 2024. godine u Arilju svedočili su pred Višim javnim tužilaštvom u Užicu, gde su ispričali strašne detalje ovog dvostrukog ubistva. Oni su opisali kako se ponašao ubica od dolaska u kafić, ali i šta je rekao nekoliko minuta pre nego što je uzeo oružje i pred 150 ljudi pucao u ljude koji su ga do tada smatrali prijateljem.

Kako su ispričali svedoci dvostrukog ubistva u Arilju, Branko Pušica se po dolasku u kafić sve vreme ponašao čudno. Više puta je prilazio Predragu Novakoviću koji je bio za drugim stolom, pa se vraćao za svoj. To je primetila žena koja se nalazila u kafiću i odmah skrenula pažnju svom poznaniku.

- On je odmah razgovarao sa pokojnim Predragom i Brankom Pušicom zbog njegovog ponašanja. I sada pokojna Ivana Novaković ukazala je isto drugom svedoku. Sve to je došlo čak i do vlasnika lokala kojem je jedna žena tražila da smiri Pušicu, jer će napraviti problem, jer je prilazio Predragu. Nakon toga je vlasnik lokala došao do stola za kojim je bio poznanik Pušice i pitao ga u vezi sa njim, te i upitao da li da ga izbaci iz lokala. Pomenuti muškarac je vlasniku rekao da Pušica sedi sa svojom suprugom i da bi bilo ružno da ga zbog toga izbaci iz lokala - navodi se između ostalog u optužnici.

Jezive reči ubice pred dvostruko ubistvo u Arilju

Među iskazima svedoka navodi se i svedočenje muškarca kojem se ubica obratio neposredno pred dvostruko ubistvo u Arilju. Kako je ispričao, Pušica mu je rekao: "On je zatrovao moju porodicu, zatrovaću ja njegovu!".

- Nekoliko minuta kasnije, Pušica je uzeo pištolj i prišao Predragu i sa male udaljenosti pucao u njega. Žrtva je pala na pod, a ubica je stao iznad njega i ispalio još tri hica. Potom se okrenuo ka Ivani i ispalio hice i u nju - navodi se u optužnici.

Ubica iz Arilja osuđen na samo 18 godina zatvora

Podsetimo, pred Višim sudom u Užicu u utorak je doneta šokantna presuda kojom je Branko Pušica osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina iako mu je pretila doživotna robija.

Pušica je osuđen zbog ubistva Predraga i Ivane u kafiću u Arilju, koje je počinio tako što je 31.decembra, nakon kraće svađe sa Predragom, otišao do kuće po pištolj, vratio se u kafić te izrešetao Predraga i Ivanu pred brojnim svedocima. Nakon toga, on je pobegao, ali je ubrzo uhapšen.

U optužnici koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Užicu otkriveni su svi detalji strašnog dvostrukog ubistva u Arilju. Prema navodima ovog akta, navodi se da je kafić u trenutku pucnjave bio pun gostiju - čak 150 njih čekalo je Novu godinu.

Istragom je utvrđeno, da je Branko Pušica bio svestan onoga što čini. Da je imao umišljaj i da je iz bezobzirne osvete i animoziteta kao niske pobude ubio bračni par Novaković.

Sve o optužnici dvostrukog ubistva bračnog para u Arilju pročitajte u našoj odvojenoj vesti.

Povodom ove presude se oglasio i Nenad Novaković, brat ubijenog Predraga i dever pokojne Ivane, inače poznati golman, koji je u svojoj karijeri branio za klubove u Norveškoj, Italiji, Holandiji, Mađarskoj...

Vidno uznemiren nakon izricanja presude rekao je: "Zaista sam bez teksta, frapiran sam ovom presudom i pitam se koja je to poruka za bilo kog građanina u ovoj državi?!".

Svedočenje veštaka

Veštaci su, na jednom od ročišta, kazali da je Pušica imao 2,7 promila alkohola u krvi, ali da to nije bilo presudno za određivanje u kakvom se on tada stanju nalazio.

Autor: Jovana Nerić