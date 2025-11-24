Saslušan osumnjičeni za saobraćajku kod Leskovca: Predložen pritvor

U vezi saobraćajne nezgode koja se dogodila 20.11. u Leskovcu, u kojoj je nastupila smrt jednog lica, na okolnosti izvršenja krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, u Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu saslušan je I.P. (1963) iz okoline Niša.

Osumnjičeni je u prisustvu branioca izneo odbranu, a nakon saslušanja javni tužilac predložio je određivanje pritvora.

Mera pritvora predložena je zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni ostankom na slobodi mogao uticati na nesaslušane svedoke i da bi mogao ponoviti krivično delo.

Doneta je naredba o sprovođenju istrage, tokom koje će se ispitati svedoci i obaviti neophodna veštačenja.

Autor: Pink.rs