POGLEDAJTE JEZIV PRIZOR NA IBARSKOJ, OGROMNA STENA SMRSKALA AUTOMOBIL: Obrušila se na putu između Ušća i Raške (FOTO)

Na Ibarskoj magistrali, u mestu Baljevac između Ušća i Raške, jutros je došlo do ozbiljnog incidenta kada se velika stena odvalila sa litice pored puta i obrušila direktno na vozilo marke „golf“.

- Stena se iznenada otkinula i pala na automobil u pokretu. Udar je bio snažan i prednji deo automobila je znatno oštećen. Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima - kazali su za RINU očevici.

Saobraćaj se odvija otežano i povremeno se potpuno obustavlja dok se ne uklone odron i delovi stene sa puta.

Vozačima se preporučuje oprez i sporija vožnja na ovoj deonici, naročito zbog učestalih odrona u zimskom periodu na ovom delu puta.

Autor: Jovana Nerić