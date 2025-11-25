AKTUELNO

Hronika

PUCNJAVA U BEOGRADU! Ranjen mladić (26), od ranije poznat policiji

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

U Ortopedsko-hiruršku bolnicu "Banjica" noćas je primljen V.T. (26), koji je dovezen sa ranama od vatrenog oružja zadobijenim u nogu.

Mladić je ranjen u beogradskom naselju Kumodraž. Prema dostupnim informacijama, V.T. je odranije poznat policiji i ranije je hapšen.

Prilikom davanja izjave policiji, ranjeni V.T. je naveo da ne zna ko je pucao na njega niti koji bi mogao biti motiv napada.

Prema poslednjim informacijama iz bolnice, V.T. se nalazi u stabilnom stanju. On je upucan u desnu potkolenicu.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi dalju istragu u cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog događaja.

Kako se nezvanično saznaje, mladić je prvo primljen u Urgentni centar u Beogradu, a zatim je prebačen na "Banjicu".

Autor: A.A.

#Beograd

#Policija

#Pucnjava

POVEZANE VESTI

Hronika

PUCNJAVA NA BANJICI: Ranjen mladić (23), hitno prevezen u Urgentni centar

Region

PUCNJAVA NA CETINJU Osumnjičeni od ranije poznat policiji

Hronika

MIHAJLO BIO U ŠETNJI KAD JE OSETIO BOL U NOZI: Mladić (21) iz Sremčice ispričao kako je došlo do ranjavanja

Hronika

Mladić (24) IZBODEN u Beogradu: Traga se za napadačem

Beograd

Muškarac KRVAVIH leđa i zadnjice primljen u bolnicu u Beogradu: Niko mu ne veruje u ono što je ispričao!

Društvo

LEKARI URGENTNOG U POTPUNOJ NEVERICI: Mlađi muškarac došao s krvavim leđima i zadnjicom - Šokirao ih pričom kako se to dogodilo