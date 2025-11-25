PUCNJAVA U BEOGRADU! Ranjen mladić (26), od ranije poznat policiji

U Ortopedsko-hiruršku bolnicu "Banjica" noćas je primljen V.T. (26), koji je dovezen sa ranama od vatrenog oružja zadobijenim u nogu.

Mladić je ranjen u beogradskom naselju Kumodraž. Prema dostupnim informacijama, V.T. je odranije poznat policiji i ranije je hapšen.

Prilikom davanja izjave policiji, ranjeni V.T. je naveo da ne zna ko je pucao na njega niti koji bi mogao biti motiv napada.

Prema poslednjim informacijama iz bolnice, V.T. se nalazi u stabilnom stanju. On je upucan u desnu potkolenicu.

Slučaj je preuzelo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi dalju istragu u cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog događaja.

Kako se nezvanično saznaje, mladić je prvo primljen u Urgentni centar u Beogradu, a zatim je prebačen na "Banjicu".

Autor: A.A.