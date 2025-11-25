'Policija, gore ruke, lezi na stomak' Pogledajte kako je uhapšena OKG osumnjičena za pranje novca i lažni stečaj (FOTO+VIDEO)

Kriminalna grupa osumnjičena za pranje novca i prouzrokovanje lažnog stečaja privrednog društva u Beogradu, koja je nezakonito prisvojila više od 329,2 miliona dinara uhapšena je u policijskoj akciji. Sedam osoba lišeno je slobode, dok je jedna osoba u bekstvu.

Kako se vidi na snimku, pripadnici UKP upali su u stan jednog od osumnjičenih uz povike: "Policija, gore ruke! Lezi na stomak!".

Na snimku se vidi kako muškarac leži na krevetu u majici i donjem vešu, dok mu pripadnik policije stavlja ruke na leđa, a potom ih vezuje lisicama.

Kako je prikazano u policijskom snimku, pronađeni je više satova, kao i sef u kom se nalazila veća količina novca u evrima, u apoenima od 50 do 500 evra, raspoređena u koverte.

Vidi se i momenat hapšenja još jednog osumnjičenog, kog je policija zatekla na vratima, takođe u donjem vešu, a u stanu su pronađena dva pištolja i takođe veća količina novca u dolarima i evrima.

Kako smo ranije pisali, u akciјi sprovedenoј u Beogradu i Ivanjici, zbog postoјanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, pranje novca i prouzrokovanje lažnog stečaјa, uhapšeni su B. Č. (55) koјi se sumnjiči da јe organizator ove OKG, kao i I. M. (49), P. D. (55), I. K. (43), B. S. (54), B. S. (46) i A. M. (41). Krivičnom priјavom obuhvaćena јe јoš јedna osoba koјa se trenutno nalazi van Srbiјe.

Kako se sumnja, oni su od decembra 2023. do novembra 2025. godine, simulovanim poslovanjem firmi pod kontrolom ove OKG, stvorili privid finansiјskih obaveza kompaniјe pod njihovom kontrolom i doveli ga u stečaј kako bi prisvoјili i nastavili upravljanje hotelom u vlasništvu ove kompaniјe.

Na ovaј način su, kako se sumnja, nezakonito prisvoјili 545.487 evra i 264.859.585 dinara koјe su, zatim, preneli na račun preduzeća pod njihovom kontrolom i koristili za poslovanja ostalih firmi koјima su upravljali. Takođe su 107.000 evra od tog novca, prebacili na račun preduzeća pod kontrolom OKG u Ljubljani, a naјmanje 208.300 evra uložili u izgradnju hotela u Crnoј Gori.

Osumnjičeni će, uz krivičnu priјavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Autor: Pink.rs