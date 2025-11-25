NA PREVARU UZELI VIŠE OD 450.000 DINARA: Uzimali pare za vrata i laminat, pa nestajali - obojica uhapšena i određen im pritvor

Danas su u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu, saslušani su A.B. (52) i I.P. (42), a po nalogu tužioca, policija iz PS Surčin odredila je njihovo zadržavanje do 48 časova.

Okrivljenom A.B. se stavlja na teret prevara nad 12 lica, pri čemu je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 450.000 dinara. On je, navodno, od oštećenih uzeo novac za vrata i laminat koje nije isporučio, održavajući ih u zabludi da će im robu isporučiti ili novac vratiti, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga.

Drugoosumnjičeni I.P. tereti se za zloupotrebu poverenja, jer je, zastupajući imovinske interese A.B., primao novac od 9 oštećenih za kapare, koje je zadržavao za sebe, čime je pribavio imovinsku korist veću od 450.000 dinara.

Okrivljeni su na saslušanju negirali izvršenje dela. Nakon toga, tužilaštvo je predložilo pritvor: A.B. zbog opasnosti da bi mogao uticati na svedoke, a I.P., koji je ranije osuđivan, zbog opasnosti da bi mogao ponoviti krivično delo. Sud je prihvatio predlog i odredio pritvor obojici.

Autor: Iva Besarabić