KONTROLISALI HRANU ZATVORENIKU, USLEDIO ŠOK! Drama u zatvoru u Nišu: Supruga mesecima plaćala usluge zaposlene, policija otkrila prevaru

Za to je uzimala novčanu naknadu od supruge osuđenog lica, ostvarivši na taj način materijalnu korist za sebe.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u nastavku akcije na suzbijanju korupcije, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su J. M. (32), zaposlenu u KPZ Niš, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Osumnjičena je, od oktobra do novembra 2025. godine, zloupotrebila ovlašćenja i suprotno pravilima, osuđenom licu u KPZ Niš unosila stvari na koje ono nije imalo pravo.

Uzimala pare

Danas je osumnjičena pokušala kroz hranu da unese mobilni telefon osuđenom licu koji je, od strane radnika obezbeđenja KPZ, pronađen. Za tu radnju zahtevala je i dobila novac od supruge osuđenog lica.

Određeno zadržavanje

J. M. je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedena nadležnom tužilaštvu.

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije nastaviće dalji rad na suzbijanju korupcije na teritoriji Republike Srbije.

