POZNAT IDENTITET ČETVORO MEŠTANA MLADENOVA KOJI SU POGINULI KOD BAČKE PALANKE! Kombi pun radnika zakucao se u putarski valjak

Prema informacijama BAP Vesti stradali su meštani A.B., K.B., M.M. i T.A., dok je troje putnika zadobilo povrede različitog stepena. Vozač kombija, D.T. (69), zadobio je teške povrede i hospitalizovan je.

Opština Bačka Palanka proglasila je petak, 28. novembar, Danom žalosti na teritoriji cele opštine, nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubila četiri meštana Mladenova.

Podsećamo, nesreća se dogodila jutros (27.11.) oko 06.30 časova na magistralnom putu Ruma-Irig, kada je kombi bačkopalanačkih tablica koji je prevozio sezonske radnike udario u putarski valjak.

Opština je donela odluku o proglašenju Dana žalosti u znak dubokog saosećanja sa porodicama stradalih i podrške celoj zajednici Mladenova, koja je ovom tragedijom teško pogođena, navodi instagram stranica backapalankadesavanja.

