Uhapšen Albanac s hrvatskim pasošem! Dačič otkrio: Transportovao marihuanu sa Kosova, ka zapadnoj Evropi

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima BIA, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili državljanina Hrvatske, poreklom sa Kosova i Metohije, iz Prizrena, koji se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu vršio kontinuirani transport i isporuku veće količine marihuane sa područja AP KiM ka centralnoj Srbiji i ka zemljama Evropske unije.

Policija je, u koordinisanoj akciji, prilikom kontrole vozila kojim je upravljao N. A. u specijalno adaptiranoj konstrukcionoj šupljini, pronašla ukupno 22 kilograma marihuane upakovane u 44 paketa.

Zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu”, izjavio je ministar Dačić.

Autor: A.A.