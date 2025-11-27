AKTUELNO

Hronika

Uhapšen Albanac s hrvatskim pasošem! Dačič otkrio: Transportovao marihuanu sa Kosova, ka zapadnoj Evropi

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima BIA, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili državljanina Hrvatske, poreklom sa Kosova i Metohije, iz Prizrena, koji se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu vršio kontinuirani transport i isporuku veće količine marihuane sa područja AP KiM ka centralnoj Srbiji i ka zemljama Evropske unije.

“Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa pripadnicima BIA, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su državljanina Hrvatske, poreklom sa Kosova i Metohije N. A. (1959) iz Prizrena koji se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu vršio kontinuirani transport i isporuku veće količine marihuane sa područja AP KiM ka centralnoj Srbiji i ka zemljama Evropske unije.

Foto: MUP Srbije

Policija je, u koordinisanoj akciji, prilikom kontrole vozila kojim je upravljao N. A. u specijalno adaptiranoj konstrukcionoj šupljini, pronašla ukupno 22 kilograma marihuane upakovane u 44 paketa.

Zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu”, izjavio je ministar Dačić.

Autor: A.A.

#Albanac

#Hapšenje

#Ivica Dačić

#hrvatski pasoš

POVEZANE VESTI

Hronika

MAĐAR UHVAĆEN SA 25 KILOGRAMA DROGE: Dačić otkrio detalje hapšenja - Druga velika zaplena narkotika za manje od 24 sata!

Hronika

Pet meseci ilegalno prevozili strance, evo šta je sve pronađeno kod njih, po turi uzimali 300 evra! Dačić otkrio detalje akcije (FOTO)

Hronika

Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo cimera (20) u Zemunu: Oglasio se Dačić

Hronika

ZAPLENJENO 16 KILOGRAMA NARKOTIKA! Velika policijska akcija u Novom Sadu: Uhapšene tri osobe

Hronika

Pala kriminalna grupa koja je krijumčarila migrante: Iza rešetaka sedam osoba! Pogledajte akciju hapšenja (VIDEO)

Hronika

Ministar Dačić: Uhapšeni osumnjičeni za krijumčarenje pripadnika organizovanih kriminalnih grupa