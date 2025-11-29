AKTUELNO

Hronika

Neraščišćeni računi eksalirali u tuču, muškarac potegao kišobran: Opšti haos u Nišu

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs/D. Stankov ||

Nišlija (61) povređen je juče kišobranom kada se potukao sa sugrađaninom (63), sa kojim je od ranije bio u sukobu. Kako Informer saznaje, do obračuna je došlo oko 18.30 časova u Ulici Maksima Gorkog u Nišu kada su se dvojica starijih muškaraca susrela na ovom mestu.

- Oni su od ranije imali neraščišćene račune pa su se večeras pokoškali nakon čega je muškarac (61) nasrnuo na starijeg muškarca i odgurnuo ga u živu ogradu. Čovek koji je pao upotrebio je kišobran na protivniku i povredio ga nanevši mu više posekotina. Intervenisala je Hitna pomoć koja je zbrinula povređenog - navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Ovim povodom je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

Autor: D.Bošković

#Nis

#kisobran

#muskarac

#tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

UŽAS U NIŠU Radnik pao sa krova kuće, polomio kosti karlice i pršljen

Hronika

Užas u Nišu: Dve osobe se otrovale u ambulanti Doma zdravlja

Hronika

HOROR U NIŠU: Povređeno dvoje dece i otac - Prevrnuli se kvadom

Hronika

IZBODEN MUŠKARAC U OBRENOVCU! Napadač mu prišao na stanici i ubo ga nožem!

Beograd

Noć u Beogradu! Povređen muškarac na Vračaru

Hronika

URUŠIO SE SPRAT ZGRADE U NIŠU: Haos u naselju Čalije, građevinski materijal rasut po ulici!