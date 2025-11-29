AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN VOZAČ KOMBIJA (35) ZBOG NESREĆE KOD LAĆARKA! Otac i ćerka poginuli na mestu, očevici opisali užas na putu!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Do sudara u kom su stradali otac i ćerka došlo je u krivini gde je vidljivost znatno smanjena.

Vozač kombija (35) koji je učestvovao u teškoj saobraćajnoj nesreći u Laćarku, na putu koji vodi prema Čalmi, kako Kurir saznaje, priveden je neposredno nakon udesa i određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U nesreći su stradali otac i njegova šesnaestogodišnja ćerka koji su se nalazili u automobilu, dok je majka tinejdžerke zadobila povrede i hitno prevezena u bolnicu.

- Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros u Laćarku na deonici puta prema Čalmi, u kojoj su učestvovali kombi i putničko vozilo. Muškarac koji je upravljao kombijem uhapšen je odmah nakon sudara i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti sproveden u nadležno tužilaštvo radi daljeg postupka - rekao je izvor Kurira.

Stradali na mestu

Stradala porodica je rodom iz Inđije, a kako smo ranije pisali, oni su jutros bili na putu ka svinjokolju kada je došlo do udesa. Otac i ćerka iz putničkog vozila su preminuli na licu mesta, dok je majka, vidno potresena i povređena, zbrinuta od strane Hitne pomoći, zajedno sa vozačem kombija.

On je zadobio povrede grudnog koša i donjih ekstremiteta, ali je nakon pregleda, pušten iz bolnice i odmah priveden zbog nesreće.

Očevici tvrde da je do sudara došlo u krivini gde je vidljivost znatno smanjena. Navode da se kombi, iz za sada nepoznatih razloga, našao isprečen preko kolovoza baš u trenutku kada je putnički automobil pokušavao da skrene, što je, prema njihovim rečima, dovelo do kobnog sudara.

Policija je obavila uviđaj i utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do tragedije.

Autor: Jovana Nerić

#Hapšenje

#Laćarak

#Poginuli

#vozač kombija

POVEZANE VESTI

Hronika

PRVA SLIKA SA MESTA NESREĆE KOD NIKŠIĆA: Vozač izgubio kontrolu i sleteo sa puta - Majka i dete POGINULI na licu mesta (FOTO)

Svet

HOROR NA AUTO-PUTU U AUSTRIJI: Od siline udara motor IZLETEO iz auta, otac i ćerka poginuli na mestu, dvoje dece priklješteno vrištalo iz olupine

Hronika

Haos na Autokomandi: U sudaru učestvovalo više vozila, delovi rasuti po putu

Hronika

OTAC I ĆERKA (16) POGINULI, MAJKA PREVEZENA U BOLNICU! Detalji teške nesreće u Laćarku: Auto naleteo na kombi (FOTO)

Hronika

Otac Dragan i ćerka Katarina pronađeni mrtvi! Pokušali da se spasu, ali vatra ih je sustigla

Hronika

IZLUPANI SKROZ NA SKROZ! Težak sudar dva automobila u Valjevu: Srča svuda po putu, šteta OGROMNA! (FOTO)