ROĐAKA ODBEGLE ŠAMANKE PALA U POLICIJSKU ZAMKU: Ceca i Marijana uz pomoć krsta i tamjana ojadile strance za MILIONE EVRA

Srpkinja Marijana M. skoro deset meseci nalazi se u bekstvu zbog prevare veka, međutim, policija je uspela da uhapsi njenu rođaku Cecu M. (27) iz Beča za koju se veruje da je radila sa odbeglom šamankom. Ceca M. pre nekoliko dana našla se pred sudom.

Uhapšena žena je optužena za brutalnu prevaru koja je Nemce koštala više od 300.000 evra.

- Prema optužnici, Ceca je u maju prišla muškarcu na poznatom Kamenom mostu u Regensburgu, ubedila ga da je na njega bačena kletva i objasnila mu da mu navodno ona može pomoći. Naravno, njene usluge je dobro naplatila, zbog čega je nesrećni čovek morao da podigne i kredit - pišu nemački mediji i dodaju da je slučaj prijavio policiji tek kada je posumnjao da je reč o prevari i kada je, na kraju, ostao bez ičega.

Nakon što je prijava podneta, nemački istražitelji su krenuli u akciju i osumnjičenoj postavili zamku.

- Na istom mostu i sa donekle istom pričom, ali unapred osmišljenom, istražitelji su napravili pravu zamku, prevarantkinja nijednog momenta ništa nije posumnjala. Kada je došlo vreme naplate, dogovor je bio da se nađu kod jedne crkve u nemačkom gradu i tada je Ceca M. razotkrivena i uhapšena.

Pretresom njenom mesta stanovanja, istražitelji su ostali zatečeni. Pronađene su velike količine gotovine, desetine telefona, kao i rekviziti koji podsećaju na okultnu praksu, bilje, tamjan, krst.

Kako pišu nemački mediji, Ceca nosi isto prezime kao i odbegla šamanka Marijana M., žena za kojom se već mesecima traga zbog milionskih prevara u Austriji. Istražitelji smatraju da je Ceca "deo prevarantske porodice" i da koristi identične metode. Ipak, ona pred sudom nije želela da se izjašnjava tim povodom.

Austrijski i nemački mediji bruje o povezanosti ovih slučajeva, a potraga za Marijanom M. navodnom šeficom lanca prevara i dalje traje.

Sud je doneo odluku da će optužena Ceca dobiti uslovnu kaznu do dve godine, ukoliko sve prizna i vrati žrtvi novac. Njoj će presuda biti izrečena 9. decembra, a samo dan kasnije počinje suđenje porodici odbegle Srpkinje.

Srpkinja Marijana je, podsetimo, zajedno sa ostatkom optužene porodice godinama živela na račun prevarenih građana!

Pored Marijane, njen sin Frančesko, snaja Dona i bivši suprug Dejan (47) sada su pod istragom zbog sumnje na tešku prevaru, pranje novca i formiranje kriminalne organizacije. Osim šamanke, svi ostali optuženi članovi porodice su u pritvoru.



Podsetimo, Marijana M. dospela je u žižu javnosti nakon spektakularne policijske akcije sprovedene početkom godine. Tada su u njenom domu i prostorijama koje je koristila pronađeni šokantni predmeti, koji su, prema rečima svedoka, korišćeni u bizarnim ritualima.

Prilikom pretresa kuće u kvartu Modling zaplenjen je sef u kome se nalazio nakit, zlato, skupoceni satovi i gotovina u vrednosti od nekoliko miliona evra. U ovom sefu pored 4,1 miliona evra u gotovini, bilo je i 2,1 švajcarskih granaka (2,5 miliona evra),5.100 američkih dolara i 500 nemačkih maraka.

U međuvremenu, istražitelji su otkrili 14 luksuznih automobila u iznajmljenoj garaži, uključujući Aston Martin Vantidž V8 i zlatni Mercedes 250 SE kupe, koji vredi otprilike 28.000 evra, kao i 25 kilograma zlatnih poluga, kilograme nakita i gotovine i zlatne i srebrne novčiće.

Inače, novčići su bili sakriveni u običnim plastičnim kesama u zazidanom bazenu. U bazen je moglo da se uđe samo kroz otvor na podu.

Autor: D.Bošković