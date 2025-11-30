AKTUELNO

Politika

POGLEDAJTE! BLOKADERI NAORUŽANI DO ZUBA KRENULI U NEGOTIN: Odbornik iz Zaječara vozio auto pun hladnog oružja, evo šta je pronađeno

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Oko 6.20 časova, policijski službenici PU u Boru zaustavili su automobil citroen na putu Zaječar-Negotin, koji je vozio Miroslav Marinkovic, odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred opozicione liste "Promena u koju verujemo".

On je bio na putu ka Negotinu kao logistička pomoć negotinskoj opoziciji.

Foto: MUP Srbije

Pregledom vozila u levim prednjim vratima u pregradi je pronađena jedna teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej. Svi predmeti su oduzeti.

Po nalogu Prekršajnog suda u Negotinu, protiv Marinkovića je podneta prekršajna prijava u redovnom postupku.

Foto: MUP Srbije

Autor: D.Bošković

#Negotin

#Pregled

#odbornik

#oruzje

#vozilo

#zajecar

POVEZANE VESTI

Politika

KRENUO NA IZBORE U NEGOTIN SA PALICOM, BIBER SPREJEM I NOŽEM! U Boru uhapšen odbornik ispred liste 'Promena u koju verujem'

Hronika

VOZIO AUTO U SUPROTNOM SMERU: Uhapšen Jagodinac na auto-putu kod Vranja

Politika

INCIDENTI U NEGOTINU: Lažni veteran ispod sedišta krio drvenu palicu

Politika

OGLASIO SE MUP: Evo šta je pronađeno u automobilu studenta blokadera (FOTO)

Hronika

Automobil POTPUNO SMRSKAN: Teška saobraćajka na putu Negotin-Zaječar (FOTO)

Hronika

ZAUSTAVILI AUTO SLOVENAČKIH TABLICA, A UNUTRA... Policija u Novom Pazaru pronašla OGROMNU KOLIČINU praškaste materije - SUMNJA SE NA KOKAIN (FOTO)