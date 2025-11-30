POGLEDAJTE! BLOKADERI NAORUŽANI DO ZUBA KRENULI U NEGOTIN: Odbornik iz Zaječara vozio auto pun hladnog oružja, evo šta je pronađeno

Oko 6.20 časova, policijski službenici PU u Boru zaustavili su automobil citroen na putu Zaječar-Negotin, koji je vozio Miroslav Marinkovic, odbornik u Skupštini grada Zaječara ispred opozicione liste "Promena u koju verujemo".

On je bio na putu ka Negotinu kao logistička pomoć negotinskoj opoziciji.

Pregledom vozila u levim prednjim vratima u pregradi je pronađena jedna teleskopska palica, kombinovani nož i biber sprej. Svi predmeti su oduzeti.

Po nalogu Prekršajnog suda u Negotinu, protiv Marinkovića je podneta prekršajna prijava u redovnom postupku.

Autor: D.Bošković