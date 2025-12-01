'ANA JE BILA MRTVA, U KREVETU' Šokantne tvrdnje Brajanove odbrane o smrti Srpkinje: Ovo je njihov PODLI PLAN

Brajan Volš je pronašao svoju ženu mrtvu u njihovom krevetu, tvrdi njegov advokat odbrane Lari Tipton.

Suđenje Brajanu Volšu za ubistvo Beograđanke Ane Volš počelo je danas pred sudom u Masačusetsu. Nakon uvodnih reči tužioca, poroti se obratio branilac Brajana Volša, koji je izneo šokantne tvrdnje - da je Brajan Volš zatekao svoju ženu bez svesti u njihovom krevetu.

Tipton je započeo svoju uvodnu reč porotnicima napominjući da je njegov klijent lagao istražiteljima u danima nakon nestanka njegove supruge.

Advokat se pozivao na pretrage na Guglu koje je Brajan Volš vršio počev od 1. januara, objašnjavajući da je Volš vršio te pretrage jer se „borio sa činjenicom da je Ana Volš mrtva“.

Tipton kaže da je neposredno pre nego što je Volš pronašao svoju ženu mrtvu, sišao dole iz njihove spavaće sobe da očisti kuhinju i proveri imejlove.

Zatim se vratio u spavaću sobu, „ne nameravajući ništa više nego da se uvuče u krevet sa Anom Volš, ženom koju je voleo“.

Kada je to uradio, Ana Volš nije reagovala — toliko da joj se telo otkotrljalo sa kreveta. Bila je mrtva u njihovom krevetu, rekao je Tipton.

Podli plan Brajana Volša

Slučaj nestale Beograđanke Ane Volš u porodičnom domu u Masačusetsu dobio je novi epilog kada je na pripremnom ročištu njen suprug Brajan Volš rekao da priznaje da se rešio njenog tela, kao i da je svesno ometao istragu.

Ono što nije priznao jeste ubistvo, a upravo to ukazuje da je njegov plan jednostavan - priznaj sve osim ubistva i dobićeš samo nekoliko godina zatvora.

Tužilaštvo će, po svemu sudeći, imati pune ruke posla kako bi se dokazalo da Brajan Volš stoji iza zločina i da Ana Volš nije umrla nesrećnim slučajem već da ju je on ubio i potom spalio njeno telo kako nikada ne bi bilo pronađeno i kako, samim tim, nikada ne bi moglo da se dokaže kako je umrla.

Izbor porote za suđenje Volšu je počelo u utorak, 18.novembra. Neposredno pre izbora, Volš se izjasnio krivim po dve tačke optužnice - obmanjivanje policije i namerno prenošenje ljudskog tela.

Ipak, Brajan Volš nije priznao ubistvo, a tužilaštvo smatra da je počinio zločin jer je sumnjao da ga supruga vara.

Preko 1.000 stranica Gugl pretrage

Na ročištu je takođe otkriveno da tužilaštvo poseduje preko 1.000 stranica Gugl pretrage, a osim što je pretraživao kako da se reši tela, pretraživao je i "pornografiju koja se tiče prevare supruge" što tužilaštvo smatra kao dokazom da je Volš ili znao ili sumnjao da ga supruga vara.

U prilog tome ide i činjenica da je njegova majka, neposredno pred nestanak, iznajmila privatnog detektiva kako bi pratio kretanje njene snaje.

"Neverovatno smeo potez odbrane"

Ronald Salivan, profesor prava na Harvardu za "CNN" pričao je o novonastaloj situaciji i mogućoj strategiji koja sprema pravni tim okrivljenog Brajana Volša.

- Odluka da se Volš izjasni krivim po tim optužbama je neverovatno smeo potez odbrane. Ovo omogućava odbrani da fokusira suđenje isključivo na pitanje da li je optuženi ubio svoju ženu, što potencijalno ograničava dokaze koje će porota videti o Volšovom odlaganju Aninih ostataka. To bi mogao biti dobar strateški potez za odbranu - rekao je profesor.

