SRBI AKTERI FILMSKOG HAPŠENJA U FRANCUSKOJ: 'Ostali bez nekretnina' vrednih 5 MILIONA EVRA, skupih kola i torbi

Sedam osoba poreklom iz Srbije uhapšeno je prošle nedelje u Francuskoj, zbog sumnje da su delovali kao kriminalna grupa koja je oštetila državu preko pet miliona evra. Kako se navodi, sumnja se da su uhapšeni za godinu dana uspeli da se enormno obogate i ilegalno stečen novac "operu" kroz kupovinu nekretnina, automobila, nakita, satova, garderobe...

- Nacionalna istražna jedinica (UIN) nacionalne žandarmerije 26. novembra razbila je organizovanu kriminalnu grupu poreklom iz Srbije.

Tokom pretresa zaplenjeno je i 11 nekretnina, uglavnom kuća, čija je vrednost procenjena na 5 miliona evra.

Uhapšene osobe bile su prijavljene na adresi u Sen Sen Deniju u Francuskoj - navode francuski mediji i dodaju da su uhapšeni Srbi međusobno u porodičnim i prijateljskim vezama.

- Tokom pretresa zaplenjeno je i pet luksuznih automobila među kojima je i "porše karera S". Takođe, pored toga francuska policija zaplenila je i preko 330 luksuznih predmeta - nakit, kožnu galanteriju, parfeme, odeću, obuću i ostale markirane stvari, među kojima su i torbe poznatih svetskih brendova, a dominira "Luj Viton".

Uhapšenim Srbima na teret se stavlja krivično delo pranje novca i svako od njih sada mora da dokaže poreklo imovine - navode mediji iz Francuske.

Policija godinu dana pratila uhapšene Srbe

Kako dodaju, srpska banda iz Sen Sen Denija bila je pod budnim okom Nacionalne istražne jedinice poslednjih godinu dana, tačnije od decembra 2024. godine.

- Tokom istrage nadležnost za ovu srpsku bandu u septembru ove godine preuzela je Jedinica za finansijski organizovani kriminal - prenose francuski mediji i dodaju da je jedinica uspela da identifikuje čak 11 Srba koji su deo kriminalne bande koja je prala pare.

- Istraga je pokrenuta onog trenutka kada je uočena ogromna razlika između onoga što osumnjičeni imaju kao priliv novca i onoga što poseduju. Pošto ta računica nije bila u skladu sa njihovim "niskim prihodima" pokrenuta je istraga. Utvrđeno je da su članovi krimi-grupe u tom periodu dok su imali male prihode kupovali luksuzne nekretnine što je upalilo "alarm" inspekciji i istražnim organima koji su pokrenuli istragu koja je rezultirala hapšenje Srba - dodali su.

Međutim, francuski mediji nisu naveli kojom tačno kriminalnom delatnošću se bavio ovaj "porodični klan".

