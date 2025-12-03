Policija pretresla automobil u Prokuplju: Nakon otvaranja gepeka, vozač je odmah uhapšen

Č. P. (59) uhapšen je u Prokuplju zbog sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga, a policija je zaplenila više od 8 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

"Policiјa јe u Prokuplju zaustavila vozilo koјim јe upravljao osumnjičeni i pregledom u prtljažniku pronašla torbu u koјoј se nalazila biljna materiјa nalik na marihuanu, upakovana u 17 paketa ukupne težine 8 kilograma i 758,35 grama", navodi se u saopštenju MUP.

"Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Prokuplju“, izјavio јe ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Autor: Marija Radić