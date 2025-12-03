AKTUELNO

Hronika

Policija pretresla automobil u Prokuplju: Nakon otvaranja gepeka, vozač je odmah uhapšen

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, MUP Srbije ||

Č. P. (59) uhapšen je u Prokuplju zbog sumnje da јe izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga, a policija je zaplenila više od 8 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

"Policiјa јe u Prokuplju zaustavila vozilo koјim јe upravljao osumnjičeni i pregledom u prtljažniku pronašla torbu u koјoј se nalazila biljna materiјa nalik na marihuanu, upakovana u 17 paketa ukupne težine 8 kilograma i 758,35 grama", navodi se u saopštenju MUP.

"Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Višem јavnom tužilaštvu u Prokuplju“, izјavio јe ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Autor: Marija Radić

#Automobil

#Droga

#Hapšenje

#Prokuplje

#Vozač

POVEZANE VESTI

Hronika

Hapšenje u Inđiji, muškarac 'pao' zbog droge: U njegovoj kući pronađeno više vrsta narkotika

Region

UHAPŠEN DILER IZ ŽABLJA: Policija mu pretresla kuću, našli drogu, vagicu, dinare i evre!

Hronika

Mladić iz Čačka uhapšen zbog droge: Policija mu u stanu pronašla laboratoriju za proizvodnju amfetamina

Hronika

MAKEDONAC UHAPŠEN KOD LESKOVCA: Policija zaustavila automobil, usledili šok i brza reakcija

Hronika

POLICIJA ZAUSTAVILA I PRETRESLA SUMNJIVI AUTO Drama u Kraljevu, zbog ovoga je vozač odmah uhapšen

Hronika

UHAPŠEN DILER U BEOGRADU: Policija kod njega pronašla čak 35 kilograma DROGE