SUPRUGA ŽIVANA RADMANOVIĆA U STRAHU ZA SVOJ ŽIVOT: Držala je muža za ruku dok je umirao u luksuznoj vili na Baliju, a sada dobija pretnje

Jasmin, supruga Srbina ubijenog na Baliju, prijavila je lokalnoj policiji da dobija pretnje, te zbog toga nije došla na suđenje za ubistvo njenog muža.

Jasmin, supruga Živana Radmanovića koji je ubijen 14. juna na Baliju, nije se pojavila kao svedok na sudu jer je uplašena za svoju bezbednost! Osim Jasmin koja živi u Australiji, pred sudom nisu svedočili ni njena sestra Danijela, a ni žrtva Sanar Ganim, a kako je tužilac objasnio, uzrok tome su pretnje smrću koje dobijaju i o kojima su obavestili australijsku policiju.

Maskirani napadači, podsetimo, 14. juna, pola sata posle ponoći, čekićem su razbili vrata vile i upali u kupatilo gde je bio Radmanović koji je na egzotično ostrvo došao kako bi proslavili suprugin 30 rođendan. Sasuli su kišu metaka u Radmanovića koji godinama živi u Australiji. U pucnjavi je sa sedam hitaca pogođen njegov prijatelj Sanar Ganim (35). Egzekutori su pobegli nakon zločina na skuterima, a samo nekoliko dana kasnije u velikoj akciji indonežanske policije uhapšene su ubice i logističar - Darsi Dženson (27), Džoškun Mevlut (23) i Topou Paša Midolmor (37).

Javni tužilac (JPU) Okružnog tužilaštva Badung objasnio je da svedoci koji se nalaze u Australiji ne mogu lično da prisustvuju ročištu iz bezbednosnih razloga. Tužilac je rekao sudskom veću da su žrtve-svedoci, Sanar Ganim, Danijela i Jasmin, navodno dobile ozbiljne pretnje i te prijave su evidentirane u lokalnoj policiji. Na ročištu je odlučeno da se ne odugovlači sa postupkom već da se njihov iskaz iz istrage pročita na sudu.

Jasmin, koja je prema pisanjima stranih medija, držala supruga za ruku dok je umirao, još uvek nije došla sebi od tragedije koja ju je zadesila.

- Radmanovićeva supruga se oseća jako loše. I dalje je u šoku zbog svega što je preživela. Izgubila je supruga i ide na terapije, a Živana se seća kao najboljeg čoveka i oca na svetu - rekao je porodični advokat Sari Lataf za lokalne medije posle zločina i dodao:

- Supruga žrtve se ne nosi baš dobro sa tragedijom. Toliko loše podnosi celu situaciju da nema apetit, izgubila je mnogo na težini. Izgleda veoma bledo i stvarno je zabrinuta. Jednostavno, nakon svega želi da ide kući.

Kako se dalje navodi u tekstu medija sa ostrva, udovica nije imala vremena ni da se raduje svom rođendanu nakon svega što im se izdešavalo kobne večeri. Podsetimo, nakon mafijaške likvidacije indonežanski istražitelji satima su radili uviđaj, a kako smo ranije preneli, kuća je cela bila krvava.

- Nije uspela da uživa na Baliju gde je trebalo da proslavi svoj 30. rođendan. Ona još uvek nije u stanju da priča o svemu što se te večeri desilo u vili - rekao je advokat.

On je dodao da su majka i brat udovice otputovali u Indoneziju kako bi je podržali u teškim danima.

- Ona i Živan su kobne večeri izašli oko 19 sati u restoran, a u vilu su se vratili oko 23 sata. Bili su u spavaćoj sobi i spremali se za spavanje kad se dogodio napad. Sve se brzo desilo, ona i ne može da opiše i objasni kako je došlo do pucnjave. Samo je vdiela crnu kacigu i delić jakne napadača - kazao je advokat.



Autor: Jovana Nerić