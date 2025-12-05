UKINUT PRITVOR ZORANU JOTIĆU JOTKI: Apelacioni sud doneo doneo novu odluku, Jotka od danas ponovo na slobodi

Posebno odeljenje za organizovani kriminal Apelacionog suda u Beogradu ukinuo je danas pritvor Zoranu Jotiću, zvanom Jotka. Kako se navodi u obrazloženju Apelacionog suda koji je nedavno održao glavni pretres povodom žalbi na presudu kojoj je osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca, ovaj sud je odluku da ga pusti iz pritvora doneo na osnovu starosne dobi Jotića, ali i to da je od poslednje pravosnaćne presude prošlo oko šest godina.

- Imajući u vidu da je dužnost svih organa koji učestvuju u krivičnom postupku i organa koji im pružaju pravnu pomoć da trajanje pritvora svedu na najkraće neophodno vreme, te da imaju obavezu da u toku celog postupka pritvor ukinu, to po nalaženju ovog suda okolnosti koje su postojale na strani Jotića u vreme određivanja, a potom i u vreme produženja pritvora u dosadašnjem toku postupka ne opravdavaju njegovo dalje zadržavanje u pritvoru to je pritvor morao biti ukinut - navodi se u odluci Apelacionog suda u Beogradu.

Zoran Jotić zvani Jotka, presudom Specijalnog suda u Beogradu, podsetimo, bio je osuđen na devet godina zatvora zbog ubistva Dejana Stankovića Ždrokinca 6. juna 2018.

Jotić je 2018. godine izašao iz zatvora gde je odslužio jedinstvenu kaznu od 15 godina na koju je bio osuđen u dva procesa - kao šef kriminalne grupe koja je reketirala privatnike u Rasinskom okrugu, kao i jer je podmitio sudiju Vrhovnog suda koji je trebalo da odlučuje o njegovoj prvostepenoj presudi.

U pritvoru i zatvoru je bio od akcije "sablja" marta 2003. godine.

Ponovo je uhapšen u avgustu 2019. i u pritvoru je bio do januara ove godine, kada je prebačen u kućni pritvor, ali je u martu ponovo vraćen iza rešetaka.

Autor: D.Bošković