'ODMAH SU DIGLI LIMENU OGRADU, DA SE NE VIDI NIŠTA' Komšije otmičara i silovatelja kod Pančeva otkrile STRAŠNE detalje: Jezivo! OVIM su bili najviše oduševljeni

"Tu kuću je pre godinu dana kupio jedan kineski par koji je odmah tu digao limenu ogradu, da se ne vidi ništa unutra. Čovek koji im je prodao kuću nam je ispričao da su najviše bili oduševljeni garažom, nekada automehaničarskom radionicom, što mu je bilo čudno. Sada smo otkrili i zašto im se svidela...", kaže jedan od komšija kineskih državljana koji su pre 2 dana uhapšeni zbog sumnje da su oteli i silovali dve svoje sunarodnice.

Građani Dolova kod Pančeva u šoku su nakon što je otkriven užas koji se dešavao u njihovom komšiluku. Kako pričaju, ni na kraj pameti im nije palo da su tu njihove komšije iz Kine držali zatočene žene, mučili ih i silovali. Prema njihovim rečima, tu kuću su pre nekog vremena kupili kineski državljani, muškarac i žena, koji su se predstavili kao bračni par.

- Videli smo ih par puta u prvih mesec dana, posle toga ne. Posle smo viđali druge kineske državljane u toj kući - kaže jedan od komšija.

Kako kaže, ni sa kim ni tih prvih mesec dana nisu komunicirali, a prvo šta su uradili po kupovini kuće jeste postavili su limenu ogradu, nalik na zid.

- Samo su kratko pričali sa jednim komšijom kojem su rekli da se bave turizmom. Imali su tu ispred kuće stalno parkiran auto subotičkih tablica. Taj auto je policija odvezla - kaže komšija.

Prema njegovim rečima, čuo je da je prvi vlasnik kuće ispričao nakon što je otkriven užas da je kineski bračni par bio oduševljen garažom.

- Oni su sve vreme zagledali garažu u kojoj je bio taj kanal za popravku automobila. Oni su slikali garažu. Tom čoveku je bilo jako čudno jer kupuju kuću, a zagledaju garažu - priča komšija.

Godinu dana kasnije, ispostaviće se, da su upravo u toj garaži uhapšeni Kinezi držali zatočene žene i silovali ih.

U garaži zatečeni tragovi krvi

Prema nekim saznanjima, osumnjičeni su žrtve držali zatočene u garaži, odnosno nekadašnjoj automehaničarskoj radionici koja se nalazi u dvorištu ove kuće.

- Sumnja se da su bile u kanalu za automobile i da ih je tamo nadzirao jedan od njih. Navodno, spasile su se tako što su u toj radionici našle čekić kojim su udarile osumnjičenog i pobegle. Sa sobom su ponele i sekiru i bežale sve do komšija - kaže izvor.

Kako se vidi na snimku koji traje 32 sekunde, dve žene bez jakne trčale su ulicom i na kineskom nešto govorile. U rukama su držale čekić i sekiru. Jedna od njih se otežano kretala, a obe su se sve vreme osvrtale iza sebe. Lupale su na vrata i dozivale pomoć.

Jezivi detalji otmice u Dolovu

- Osumnjičeni kineski državljani su u Srbiji živeli već neko vreme. Ovde su imali boravišne dozvole i sve regularne papire. Žene koje su oteli došle su pre tri dana u Srbiju, sletele na Aerodrom a oni su ih povezli kolima. Doveli su ih u kuću u Dolovu gde su im uzeli pasoše. Tada je usledio horor - kaže izvor.

Prema rečima našeg sagovornika, žene su prolazile pravu torturu. Nisu smele da izađu iz kuće, a dvojica osumnjičenih su ih i silovali u više navrata.

- Sumnja se da su želeli da ih podvode - kaže izvor.

Oglasilo se tužilaštvo povodom otmice

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Pančevu uhapšena su lica L.X.G. (40), C.J.L. (38) i W.T. (43), državljana Narodne Republike Kine, a određeno im je zadržavanje od 48 sati zbog učestvovanja u otmici.

Osumnjičeni su uhapšeni jer se terete da su kao saizvršioci izvršili krivično delo otmica tako što su dana 3.12.2025. godine odvezli dve oštećene, državljanke Narodne Republike Kine (39 i 36) godine, sa aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu do kuće u Dolovu gde su ih zadržali.

Lica C.J.L. i W.T. se terete i da su u navedenoj kući izvršili krivično delo silovanje.

Autor: Iva Besarabić