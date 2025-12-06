U Salašu Noćajskom privedena su dva lica zbog sumnje da su umešana u niz provala koje su prethodnih dana uznemirile meštane ovog sremskog sela.
Prema nezvaničnim informacijama dobijenim od stanovnika, reč je o ocu i sinu, pri čemu sin ima 15 godina. Kako navode meštani, maloletnik je tokom saslušanja pred sudijom za maloletnike priznao učešće u više provala.
Zvanična potvrda ovih navoda iz nadležnih institucija još uvek nije saopštena, a čeka se i odluka suda o daljim merama.
Ovaj razvoj događaja deo je šire policijske aktivnosti sprovedene poslednjih dana, sa ciljem rasvetljavanja serije obijanja koja su se u kratkom roku dogodila na teritoriji Salaša Noćajskog.
Više objekata meta provalnika
U prethodnom periodu obijeni su:
- porodična kuća
- lokalna prodavnica
- mesara
Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici brzo su reagovali i rasvetlili ove slučajeve, a protiv identifikovanih osumnjičenih biće pokrenuti odgovarajući postupci.
Meštani navode da je u jednom od ranijih slučajeva kućna kamera zabeležila dve osobe kako ulaze u objekat i napuštaju ga, što je dodatno učvrstilo sumnju da se radi o udruženom delovanju.
Najnoviji slučaj u ovoj seriji dogodio se pre nekoliko dana, kada je obijena seoska ambulanta. Osoblje je po dolasku zateklo razvaljen objekat, nakon čega je policija obavila uviđaj i pokrenula proveru eventualne povezanosti ovog događaja sa ranijim provalama.
Meštani navode da veruju kako svi slučajevi imaju zajednički obrazac i da je reč o istoj seriji obijanja.
Među žiteljima Salaša Noćajskog primetno je povećano nezadovoljstvo i zabrinutost zbog ponavljanja ovakvih incidenata.
Jedan meštanin navodi da se, prema pričama iz sela, u pojedinim slučajevima „ulazilo u kuće dok su ljudi spavali“.
Drugi dodaje da se slični problemi povremeno javljaju duži vremenski period i da očekuje snažniji nadzor i brže reagovanje kako bi se sprečilo ponavljanje ovakvih događaja.
Autor: Iva Besarabić