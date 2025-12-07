AKTUELNO

Hronika

UDES NA IBARSKOJ: Reagovala Hitna pomoć, jedna osoba TEŠKO POVREĐENA!

Foto: Pink.rs

U pucnjavi koja se dogodila u restoranu u Ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu, tokom protekle noći u 21.04 sati, teško je ranjen muškarac (30), koga je ekipa Hitne pomoći sa više prostrelnih rana u predelu abdomena prevezla u Urgentni centar.


U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.29 sati na Ibarskoj magistrali, kod skretanja za Vidikovac, teško je povređen pešak star oko 35 godina, koji je takođe prevezen u Urgentni centar.

Tokom protekle noći dogodile su se još tri saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe lakše povređene, i njima je pomoć pružena na licu mesta, dok je teško povređena žena prevezena u Urgentni centar.

Hitna pomoć imala je tokom noći 120 intervencija, od kojih je 17 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i astmatičari.

Autor: S.M.

#Hitna pomoć

#Ibarska magistrala

#Povređeni

#Pucnjava

#udes

