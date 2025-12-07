AKTUELNO

SIN BRUTALNO PRETUKAO OCA, PA KRENUO DA GA DAVI! Jezivo porodično nasilje u Beogradu: Muškarac od siline udaraca izgubio svest

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com ||

Otac (56) noćas je oko 1.55 sati posle ponoći primljen u Urgentni centar. Dovezla ga je Hitna pomoć a lekarima je rekao da ga je sin tukao u porodičnom domu u ulici Dragice Končar.

Nesrećni otac je od siline udaraca koje je dobio, zadobio prelom ručnog zgloba i krvarenje u moždanoj kori.

Prema njegovom sećanju, bio je bez svesti nekolio minuta a za to vreme sin ga je davio.

Nesrećni čovek ima nagnječenje vrata i povrede na grudima od udaraca koje je dobio.

Odmah je primljen u bolnicu.

Autor: S.M.

#Nasilje

#Otac

#Porodica

#Ugrentni centar

#sin

