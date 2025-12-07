AKTUELNO

VELIKI POŽAR U KUČEVU: Gorele menza i kuhinja nekadašnjeg kompleksa ŠIK

Izvor: Beta, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

U kompleksu bivšeg Šumsko-industrijskog kombinata (ŠIK) u Kučevu izbio je požar koji još nije ugašen, potvrđeno je u MUP-u.

Požar je prijavljen u 9.55 časova, prvobitno je na lokaciju upućeno petoro vatrogasaca sa dva vozila, ali se taj broj menja, pa je na gašenju trenutno angažovano 13 vatrogasaca sa pet vozila.

Portal eKučevo je objavio da su se zapalile bivša menze/kuhinja i još jedna susedna zgrada u kojima su bili smešteni radnici koji tu rade i koji navodno nisu iz Srbije.

Isti portal navodi i da su ambulantna kola više puta dolazila, ali za sada nema informacija da li ima povređenih.

