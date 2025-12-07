OTKRIVENO U KAKVOM JE STANJU IZREŠETANI ALIBEGOV DRUG! Sedeo sa nekadašnjim vođom navijača u poznatom restoranu kada je napadač sasuo osam metaka u njega!

Nenad Alajbegović je u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti ključni svedok, pa ga navodno iz tog razloga traži policija.

Navijač Partizana N. K. (30) ranjen je sinoć sa osam hitaca u pucnjavi, dok je sedeo u poznatom novobeogradskom restoranu sa bivšim vođom partizanovih navijača Nenadom Alajbegovićem (44) zvani Alibeg, a evo u kakvom stanju je povređeni muškarac.

Kiša metaka

- N. K. povređen je sinoć sa osam hitaca iz vatrenog oružja, a lekari su ga zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja odmah operisali, tačnije operisao ga je tim lekara, među kojima su bili hirurg i vaskularni hirurg, jer povrede koje je zadobio od vatrenog oružja bile su opasne - navodi Kurirov dobro obavešten izvor koji potom objašnjava koje povrede je zadobio mladić koji je bio u društvu Alibega.

- Zadobio je prostrelnu ranu desne natkolenice sa aktivnim krvarenjem, zatim u prednjem delu trbušnog zida ima dve rane. Takođe, u toku operacije pregledana je leva noga sa više prostrelnih rana. I dalje je intubiran, za sada hemodinamski stabilan - objašnjava sagovornik za Kurir.

Pa da podsetimo, pucnjava u restoranu dogodila se 6. decembra oko 21 sat kada je muškarac, prema rečima očevidaca, u dvadesetim godinama obučen u crno i sa kapuljačom na glavi ušao u lokal i ispalio kišu metaka u N. K. Naime, Alajbegović je, čim je video pištolj, pobegao najpre uz stepenice, na drugi nivo restorana, a onda je izašao, maltene pobegao sa mesta pucnjave.

Napadač u bekstvu

- Maskirani napdač hladnokrvno je prišao stolu za kojim su sedeli ranjeni i Alajbegović, pucao i potom pobegao. Za osumnjičenim napadačem se i dalje traga i za njim je odmah pokrenuta policijska akcija Vihor - navodi sagovornik i dodaje:

- Alajbegović je u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti ključni svedok, značajan za rasvetljavanje ovog pokušaja likvidacije, pa ga zbog toga navodno, sada policija potražuje.

Autor: Pink.rs