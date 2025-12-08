KAKO ĆU DALJE SAMA, A TREBALO JE DA SLAVIMO... Potresna ispovest majke Srbina ubijenog u Beču, otkrila i Mirkove poslednje reči!

Osumnjičeni je priznao da je lišio života Mirka Vereša u stanu u Beču, a policija je pronašla i nož kojim ga je izbo nekoliko puta

Ubio mi je sina, oduzeo mu je život! Kako ću dalje bez njega ne znam ni sama, a trebalo je sada da mu proslavimo 50-ti rođendan...

Ovo su potresne reči koje je za Kurir izgovorila Stana Vereš iz Subotice, majke Mirka Vereša (49) koji je prošle subote mučki ubijen u jednom stanu u Beču u Austriji. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je ubistvo počinio hrvatski državljanin (56) koji se sam prijavio policiji nakon što je, kako se sumnja, nožem u leđa izbo Srbina navodno, zbog svađe oko politike.

- Toliko nam je svima teško da ne znam kojim rečima bi opisala šok, tugu i bol koji osećamo nakon što smo saznali da je Mirko ubijen u Beču. Imali smo jako lep i dobar odnos, svaki dan smo se čuli i mogu reći da je naš odnos bio poseban - navodi neutešna majka ubijenog Srbina i dodaje:

- Te subote, 29. novembra čula sam se sa sinom. Sećam se, da smo ceo dan pričali i rekao mi je da posle ide kod prijateljice na druženje. Šalili smo se... Pitala sam da li je večerao ili će kod nje večerati, šaljivo je rekao: "Ajde, možda dobijem i večeru".

Na kobnom druženju u stanu gde se desio zločin, bili su Mirkova prijateljica, Srpkinja, a kako su naveli austrijski mediji izveštavajući o ubistvo, s njima je bio i hrvatski državljanin. Tamošnji mediji, za sada nisu otkrili detalje sukoba između dvojice muškaraca sa Balkana, a majka ubijenog navodi da zna samo ono što je pročitala na portalima.

Pozivi i poruke bez odgovora

- Zvala sam mog Mirka u nedelju ceo dan, nije se javljao. Mislila sam možda je nešto u gužvi, javiće mi se. Zatim je došao i ponedeljak, opet nema poziva, ne javlja se, ne odgovara ni na poruke... Tada sam se već malo uplašili, s obzirom da smo stalno bili u kontaktu. Pomislila sam možda je na skeli pa ne može da mi se javi, jer radi posao molera, ali ne... - sa knedlom u grlu kaže nam Stana i dodaje:

- U ponedeljak uveče sam čula šta mi je sa detetom. Mlađi sin i moja sestra došli su kod mene i saopštili mi šta se desilo. Mog mlađeg sina Srđana svi su zvali, obavestili su ga o tragediji. Od tada nisam dobro, ne mogu da prihvatim da ga je neko ubio. Niko od porodice nije svoj od tog momenta.

Ubijen 5 dana pre rođendana

Stana se bori sa bolom i tugom, dok priprema sahranu svog sina Mirka.

- Bila sam u šoku i dalje sam. Mirka sam rodila jako mlada, bilo mi je 15. godina kada sam se udala, njega sam rodila sa 16 godina. Zanemeli smo svi, trebali smo prekjuče da mu proslavimo 50-ti rođendan. Užasno se osećamo - rekla je Stana i objasnila još jednom da je ovo velika porodična tuga.

Naša sagovornica skupila je snage da nam kaže i da je Mirko ranije bio oženjen i da ima ćerku.

- Mirko je razveden, ali je u lepim odnosima sa bivšom suprugom sa kojom ima ćerku od 25 godina. Dete je neutešno kada je saznalo da joj je tata ubijen. Mirko je u Beču živeo i radio godinama kao moler - navodi Stana Vereš.

Ubijen mučki s leđa

Stana Vereš tvrdi da ne poznaje čoveka koji je osumnjičen za ubistvo njenog sina Mirka. Inače, da podsetimo na pisanje austrijskih medija, Mirko je izboden s leđa i to navodno, kada se u momentu svađe okrenuo kako bi izašao iz prostorije, ali je osumnjičeni ubica u besu uzeo nož u ruke i izbo ga nekoliko puta.

Do dolaska policije i ekipe Hitne pomoći Srbin je bio živ, ali je nakon nekoliko minuta izdahnuo. Lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt.

- Pored tela srpskog državljanina pronađen je krvavi nož. Austrijska policija je odmah po dolasku uhapsila hrvatskog državljanina i njegovu devojku Srpkinju, koji su u trenutku intervencije bili vidno pijani. Srpkinja je puštena nakon saslušanja, s obzirom na to da je, kako se saznaje, ona prisustvovala njihovoj svađi, ali ne i ubadanju - navode bečki portali dok napominju da je osumnjičeni Hrvat priznao da je ubio Srbina.

- Čula sam da je ubio mog sina i da je to priznao policiji, ali to neće vratiti mog Mirka - kaže potresnim glasom Stana Vereš.

Istraga povodom zločina je i dalje u toku.

Autor: S.M.