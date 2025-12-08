Otac mu rekao OVO, a sin ga pesničio i davio: Detalji drame na Voždovcu

J. T. (23) uhapšen je juče zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici, tako što je, u porodičnom domu u Ulici Dragice Končar na Voždovcu, napao svog oca nakon verbalne svađe.

Do rasprave je došlo u večernjim satima 6. decembra, kada je nesrećni P. T. (56) izjavio sinu da više nije u mogućnosti da ga izdržava i, pošto J. T. nije zaposlen, otac mu je, navodno, rekao da pronađe neki posao. Osumnjičeni je na to planuo i, kako se sumnja, nasrnuo na nesrećnog čoveka, nezadovoljan njegovim rečima, piše Telegraf.

J. T. je, kako se sumnja, nasrnuo na P. T. zadavši mu više udaraca pesnicama po telu i glavi, nakon čega ga je davio. Na taj način je svom ocu naneo teške telesne povrede nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu, a policija ga je pronašla i uhapsila na istoj opštini gde je počinio ovo jezivo krivično delo.



P. T. je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede u vidu preloma ruke i ozbiljne povrede glave i mozga, nakon čega je zadržan na bolničkom lečenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za krivično delo nasilje u porodici biti priveden u Drugo osnovno javno tužilaštvo.

On bi trebalo da bude saslušan danas u toku dana na okolnosti krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

Autor: D.Bošković