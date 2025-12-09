AKTUELNO

Hronika

OVO JE JELENA (22) KOJA JE PREMINULA NAKON VAĐENJA UMNJAKA: Mesec dana se borila za život!

Izvor: Kurir, Foto: drustvene mreze ||

Jelena J. (22) sa Zlatibora preminula je 6. decembra u 10.40 časova u Beogradu, nakon što se mesec dana borila za život, posle naizgled rutinske operacije vađenja umnjaka u jednoj stomatološkoj klinici u Užicu.

Ono što je trebalo da bude standardna intervencija, pretvorilo se u tragično pogoršanje njenog stanja - infekcija se proširila po grudnom košu i vratu, zdravstvena komplikacija je zahtevala prebacivanje u Beograd i operaciju, ali devojka nažalost nije uspela da izdrži.

Foto: drustvene mreze

Vest o preranoj smrti devojke potresla je prijatelje i poznanike. Na društvenim mrežama opraštaju se od Jelene dirljivim porukama.


- Anđele moj - napisao je jedan prijatelj uz emotikon slomljenog srca.

- Laka ti crna zemlja, školska moja - dodao je mladić.

Autor: D.Bošković

#Jelena

#Smrt

#borba

#mesec dana

#umnjak

#Život

POVEZANE VESTI

Svet

NEVIĐENA TRAGEDIJA: Devojčica preminula nakon vađenja MLEČNOG ZUBA!

Svet

Borila si se do samog kraja, ali vreme je da se odmoriš: Porodica male Alije Jugović skrhana od bola - Traže odgovore za smrt ćerke!

Svet

PETOGODIŠNJAK PREMINUO NAKON VAĐENJA MLEČNIH ZUBA - Upao u komu, borio se za život 37 dana (VIDEO)

Region

Završena OBDUKCIJA DEVOJČICE koja je preminula posle popravke zuba: Jedna stvar i dalje MISTERIJA

Svet

Ana je umrla nakon carskog reza! Dok je muž tražio da se pozove Hitna pomoć, lekar mu je odbrusio: 'Znaš li ti ko sam ja?'

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! Ovo su najnoviji detalji tragedije koja je Srbiju zavila u crno: Beba preminula na mestu, otac u bolnici, a majci se BORE ZA ŽIVOT