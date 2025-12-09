OVO JE JELENA (22) KOJA JE PREMINULA NAKON VAĐENJA UMNJAKA: Mesec dana se borila za život!

Jelena J. (22) sa Zlatibora preminula je 6. decembra u 10.40 časova u Beogradu, nakon što se mesec dana borila za život, posle naizgled rutinske operacije vađenja umnjaka u jednoj stomatološkoj klinici u Užicu.

Ono što je trebalo da bude standardna intervencija, pretvorilo se u tragično pogoršanje njenog stanja - infekcija se proširila po grudnom košu i vratu, zdravstvena komplikacija je zahtevala prebacivanje u Beograd i operaciju, ali devojka nažalost nije uspela da izdrži.

Vest o preranoj smrti devojke potresla je prijatelje i poznanike. Na društvenim mrežama opraštaju se od Jelene dirljivim porukama.



- Anđele moj - napisao je jedan prijatelj uz emotikon slomljenog srca.

- Laka ti crna zemlja, školska moja - dodao je mladić.

Autor: D.Bošković