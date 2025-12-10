'OVO JE OPOMENA DA NE SME NA SUDU DA PRIČA' Maskirani muškarci napali ženu u garaži u Beogradu: Ona je ključni svedok i bez nje gubi se slučaj!

Maskirani muškarci napali su ženu u garaži, posekli je nožem po licu i ošišali, a sve to desilo se u centru Beograda.

Kako Kurir piše, brutalno napadnuta žena je od ranije poznata policiji.

Ona je 2024. bila uhapšena zbog sumnje da je deo kriminalne grupe koja se bavila preprodajom ukradenih automobila. Zbog toga se nezvanično sumnja da bi razlog ovog nasilja mogao da bude neračićšen račun ili vrsta opomene.

"To je opomena"

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina i predsednik pokreta "Novi ljudi - nova snaga Srbije", rekao je da to nosi poruku, da je opomena da više ništa ne priča na sudu i da se pravi nema.

- Da su hteli da je ubiju, ubili bi je. Ona nije toliko bitna, ali su to kriminalci uradili zbog sigurnosti i da joj bude u glavi da će je sledeći put likvidirati. Mislim da neće doći do eskalacije, za ovakve slučajeve se dobija tri do pet godina zatvora, a ona je ključni svedok i onda se gubi esencija svega toga - rekao je Marković.

Autor: A.A.