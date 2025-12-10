ONA JE SESTRA RANJENOG VUKA BAJRUŠEVIĆA! Udovicu UBIJENOG Vlade Trefa pamtićemo po otmici ZEMUNSKOG KLANA (VIDEO+FOTO)

Uspela da spusti cenu!

U pucnjavi koja se dogodila u jednom kafiću na Vračaru, kako Pink.rs saznaje, ranjen je Vuk Bajrušević.

Bajrušević je vlasnik kafića u Novopazarskoj ulici u kom se pucnjava dogodila.

I dok je javnost uznemirena zbog još jednog u nizu mafijaškog događaja usred bela dana u našem glavnom gradu, malo ko zna da je i Vukova sestra poznata naciji.

Reč je o Bojani Bajrušević, udovici ubijenog Vladimira Kovačevića Trefa.

Ona je sada u braku sa Vasom Jeremićem, poznatim hirurgom i bivšim mužem poznate pevačice. Par se retko pojavljuje na javnim događajima, ali su nedavno bili zajedno na jednoj promociji kod Bobe Živojinovića.

Da podsetimo, Bojana je bila interesantna medijima ne samo zbog braka sa pokojnim Vladimirom Kovačevićem Trefom koji je poginuo u pucnjavi, već i zbog otmice svog brata Vuka Bajruševiča u novembru 2000. godine koji je danas ranjen na Vračaru.

Bila je to prva otmica koju je izvršio zemunski klan. Lokacije na kojima je držan zatočen menjane su nekoliko puta – Fruška gora, Novi Beograd, Surčin... Sve vreme je bio vezan – imao je lisice na rukama i nogama, lisice su bile povezane lancima.

Kidnapovanje Vuka Bajruševića 7. novembra 2000. godine prva je otmica koju je izvršio zemunski klan. Cena otkupa na početku je bila pet miliona maraka, ali je Bajruševićeva setra Bojana uspela da je spusti na milion i po. U ovom slučaju učestvovala je prva postava zemunskog klana, počevši od vođa ove krimi-bande Dušana Spasojevića Šiptara i Mileta Lukovića Kuma, pa zatim i Vladimir Milisavljević – Vlada Budala, Dejan Milenković Bagzi, Miladin Suvajdžić – Đura Mutavi, Milan Jurišić, Miloš i Aleksandar Simović, Dušan Krsmanović… Važna karika bio je Milorad Ulemek Legija, u to vreme još uvek aktivni pripadnik MUP-a.

Autor: D.Bošković