CRNA SREDA U SRBIJI! Umrla i majka bebe koja je sa ocem poginula u jezivoj nesreći na Milošu Velikom - 12 DANA SE BORILA KAO LAVICA

Foto: drustvene mreze

U tom stravičnom sudaru audija u kom je bila sa detetom i suprugom Sretenom J., beba od 14 meseci je poginula na licu mesta, a otac je ubrzo preminuo u bolnici.

D. V. (23) preminula je danas u bolnici posle 12 dana lavovske borbe za život. Ona je bila teško povređena u udesu koji se desio u ranim jutarnjim satima kod skretanja za Obrenovac na Milošu Velikom.

Prema saznanjima, vraćali su se sa proslave u Beogradu kada je došlo do sudara njegovog automobila i autobusa kojim je upravljao vozač iz Šri Lanke.

Njegova beba, stara 14 meseci, stradala je na licu mesta. Sreten je prevezen u bolnicu, gde je, uprkos naporima lekara, preminuo.

