KAKO JE DEVOJKA (22) UMRLA POSLE VAĐENJA UMNJAKA Slučaj sa Zlatibora potresa Srbiju, evo šta kaže stomatolog

Tragična vest sa Zlatibora, u kojoj je prema nezvaničnim informacijama devojka preminula od sepse nakon vađenja umnjaka, uznemirila je javnost i otvorila brojna pitanja o bezbednosti stomatoloških intervencija koje se u praksi smatraju rutinskim. Osnovno javno tužilaštvo u Užicu otvorilo je predmet povodom navoda koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama, dok se čeka obdukcija koja će zvanično utvrditi uzrok smrti.

Iako detaljne informacije o ovom slučaju još nisu poznate, sem da je hitno naložena obdukcija, on je pokrenuo važnu temu: kako se izvodi operacija umnjaka, koje komplikacije mogu da se pojave i koliko su one opasne? O tome govori stomatolog dr Lazar Niketić, koji naglašava da su ovakvi tragični ishodi izuzetno retki.

"Ovakve situacije su jako retke"

Dr Lazar Niketić najpre je izrazio saučešće porodici, a zatim naglasio da je smrtni ishod nakon intervencije poput vađenja umnjaka skoro nezabeležen.

- Ovakve situacije su jako, jako retke. Govorimo o statističkoj grešci - istakao je stomatolog.

On je objasnio da se vađenje umnjaka, odnosno ekstrakcija, smatra rutinskom intervencijom koja se svakodnevno obavlja u stomatološkim ordinacijama. Međutim, nijedna operacija nije potpuno bez rizika.

- To su rutinske stvari koje se standardno rade u stomatološkoj praksi, ali postoje nivoi težine intervencije: da li je umnjak iznikao, da li je pod infekcijom, da li je ta infekcija aktivna ili mirna. Sve to utiče i na tok intervencije i na postoperativni oporavak, šta može biti komplikacija i šta se radi preventivno - pojašnjava dr Niketić.

Priprema, saglasnost i praćenje posle intervencije

Dr Niketić je naglasio koliko je važna dobra priprema pacijenta, ali i praćenje stanja nakon operacije.

- Jako je bitna dobra priprema, a kad se uradi intervencija, da se sve to isprati kako bi sve bilo kako treba - rekao je on.

Lazar Niketić je istakao da o konkretnom slučaju poseduje malo informacija, pa da je to razlog bog kog ne može adekvatno da komentariše slučaj preminule devojke, već da može samo da govori uopšteno.

Svaki pacijent, kako podseća, pre bilo kakvog zahvata potpisuje saglasnost da je obavešten o svim rizicima.

Koje komplikacije su moguće posle vađenja umnjaka?



ako se radi o rutinskoj operaciji, moguće je očekivati:

- bolove

- prolaznu ograničenost pokretanja vilice

- utrnulost, koja se najčešće povlači

- krvarenje, uz uputstva kada treba reagovati

- Ima mnogo stvari koje mogu da se dese nakon toga, većina stvari je bez nekih daljih komplikacija i većih komplikacija uglavnom se završavaju na prolaznom bolu ili prolaznom osećaju utrnulosti i sl. Ali sve mora da se isprati. Za sve treba biti apsolutno siguran da je kako treba - zaključio je stomatolog.

Naređena obdukcija kako bi se saznao uzrok smrti

J. J. (22) je preminula je 6. decembra u bolnici u Beogradu, a Osnovno javno tužilaštvo u Užicu naredilo je da se uradi obdukcija kako bi se ustanovio uzrok smrti nesrećne devojke- piše Blic.

OJT u Užicu, nezvanično je otvorilo predmet povodom tekstova u medijima i na društvenim mrežama, gde se tvrdi da je devojka preminula od sepse nakon operacije umnjaka, kako bi se utvrdio uzrok smrti J. J. (22) sa Zlatibora.

- Nakon objavljivanja neproverenih informacija na društvenim mrežama, tužilaštvo je pokrenulo istragu u saradnji sa policijom. Oni su naredili obdukciju tela, a policija prikuplja sve potrebne informacije koje bi omogućile da se sazna uzrok smrti mlade devojke. Još uvek se radi na otkrivanju svih činjenica i okolnosti pod kojima je preminula devojka - otkriva izvor.

Autor: Jovana Nerić