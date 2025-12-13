UHAPŠEN PEDOFIL U ZEMUNU: Prilazio devojčicama i govorio im vulgarne stvari!

Pripadnici policije u Zemunu uhapsili su A. I. (55) zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje. On je u Ulici cara Dušana prilazio devojčicama i upućivao im vulgarne poruke.

Policijsko zadržavanje

Kako je potvrđeno, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. U tom roku biće priveden na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje vodi istragu.

Šokantno ponašanje

Prema saznanjima, A. I. je prilazio maloletnim devojčicama na ulici i govorio im šta bi voleo da radi sa njima, što je izazvalo uznemirenje građana i prijavu policiji.

Istraga u toku

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualne dodatne prijave protiv osumnjičenog.

Autor: Dalibor Stankov