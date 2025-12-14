Dođeš jednom godišnje i izgubiš dete - meštani Banjsko Polja o misteriji koja traje već dve godine

Skoro dve godine prošle su od nestanka dvogodišnje Danke Ilić, a sudbina devojčice i dalje je nepoznata.

Banjsko Polje, mesto u kojem je poslednji put viđena, obavijeno je tišinom i neizvesnošću, dok meštani iznose bolne i sumnjičave komentare.

Tišina nad selom

Pojata ispred koje se Danka igrala sa bratom danas u zimskoj magli izgleda sablasno. Meštani Banjskog Polja zatvorili su se u kuće, umorni od priče o nestanku devojčice.

Tek poneko prokomentariše: „Dođeš jednom godišnje i izgubiš dete. Ne verujem ja u to da je dete neko udario kolima, a da niko nije video, ni čuo.“

Drugi dodaju da „majka mora da zna gde joj je dete“ i da je slučaj pun nejasnoća.

Potraga bez traga

Policija, meštani i spasilačke službe pretraživali su teren, koristili pse i dronove, ali bez uspeha. Umesto nade da će devojčica biti pronađena, stigle su šokantne vesti o hapšenju dvojice radnika „Vodovoda Bor“ i optužbama za ubistvo.

Ključnih sedam minuta

Prema optužnici, sedam minuta nakon što je nestala iz vidokruga majke, Danka je udarena automobilom, a zatim ugušena i telo odvezeno na deponiju. Osumnjičeni su priznali zločin u policiji, ali su ga kasnije pred tužilaštvom negirali. Optužnica je dva puta vraćana na dopunu, a nova se očekuje nakon rekonstrukcije događaja.

Strah među roditeljima

Nestanak Danke promenio je Banjsko Polje. Roditelji više ne puštaju decu iz vida, čak ni u parkiću. Strah od gubitka deteta ostao je duboko prisutan, dok se selo pita da li će ikada biti otkrivena istina.

Autor: Dalibor Stankov