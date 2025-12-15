PIROMAN PRIŠAO LUKSUZNOM DŽIPU BMW, POLIO GA BENZINOM, PA UPALIO ŠIBICU! Od skupocenog vozila čija je vlasnica žena - ostala samo školjka!

Skupoceni terenac BMW X7 u vlasništvu jedne žene potpuno je uništen u požaru koji je izbio noćas ispred stana na Voždovcu. Prvi rezultati iz istrage govore da je vozilo zapaljeno.

Kamere su zabeležile muškarca kako poliva vozilo benzinom i pali ga, a od luksuznog automobila ostala je samo zgarišta. Navodno, drama se odigrala u kasnim noćnim satima kada je nepoznati muškarac prišao vozilu, polio ga zapaljivom tečnošću, a zatim šibicom izazvao požar.

Najvažnije je da u ovom piromanskom napadu nije bilo povređenih, a brzom reakcijom srećom je sprečeno i širenje vatre na okolne stambene objekte i druga vozila.

Obavešteno tužilaštvo

Na snimcima sigurnosnih kamera navodno se jasno vidi muškarac kako prilazi džipu, poliva ga benzinom i pali. Ovaj snimak bi trebalo da bude ključan dokaz u daljoj istrazi. Slučaj je preuzelo Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo detaljnu istragu. Policija će u narednom periodu obaviti razgovor sa vlasnicom uništenog vozila kako bi se utvrdili eventualni motiv napada.

Autor: S.M.