NAPAO MAJKU I BAKU, PA IM ZAPALIO KUĆU: Uhapšen osumnjičeni za nasilje u porodici kod Bajmoka

Izvor: Pink.rs/Subotičke, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Pixabay.com, Privatna arhiva ||

Jeziv slučaj nasilja u porodici dogodio se sinoć u mestu Bajmok kada je muškarac L. S. fizički nasrnuo na ženske članove svoje porodice, a sumnja se da su u pitanju njegova majka i baka.

Nakon napada, osumnjičeni je, kako se navodi u medijima, polio benzinom i zapalio salaš u kojem su žene živele, čime je njihov život doveo u neposrednu opasnost.

Na lice mesta ubrzo su stigle vatrogasne ekipe, koje su brzom i efikasnom intervencijom uspele da lokalizuju požar i iz objekta izvuku dve žene, čime je, prema nezvaničnim saznanjima, izbegnuta tragedija većih razmera.

Povređenima je ukazana pomoć, dok je požar na salašu stavljen pod kontrolu.

Osumnjičeni muškarac se nakon incidenta dao u bekstvo, ali je, kako se nezvanično saznaje, ubrzo lociran i uhapšen.

Prema informacijama, L. S. je i ranije ispoljavao nasilno ponašanje prema članovima porodice, a protiv njega su ranije preduzimane određene mere zbog nasilja u porodici i trenutno mu je na snazi i zabrana prilaska partnerki.

Istraga povodom ovog slučaja je u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti dramatičnih događaja.

Autor: Iva Besarabić

