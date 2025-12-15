ZVICEROV KUM SLAO KALAŠE I PIŠTOLJE, PA 'UŽIVO' PRATIO LIKVIDACIJE ŠKALJARACA U ATINI! Ovo je bila njegova uloga, a za Belivuka imao posebno upozorenje

Milovan Zdravković koji je juče izručen Srbiji, svakodnevno je komunicirao sa odbeglim vođom "kavčana" i savetovao ga da "da nekoga da čuva Veljka Belivuka"

Milovan Zdravković zvani Teg, inače kum odbeglog šefa "kavačkog klana"Radoja Zvicera, a koji je juče iz Hrvatske izručen našoj zemlji, bio je visokopozicionirani pripadnik kriminalne grupe koja je optužena za ubistva "škaljaraca" u Atini i na Krfu 2020. godine, i"uživo" je pratio likvidacije Igora Dedovića i Stevana Stamatovića!

- Srpsko tužilaštvo ga tereti za niz krivičnih dela, uključujući organizovanje teško ubistvo, udruživanje radi izvršenja krivičnih dela i nedozvoljenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Posebno teške optužbe odnose se na likvidaciju dvojice istaknutih pripadnika "škaljarskog klana", Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, u Atini 19. januara 2020. godine - kaže izvor.

Istraga je otkrila uznemirujuće detalje uloge Zdravkovića u toj kriminalnoj operaciji.

Prema dosad prikupljenim dokazima i presretnutim porukama Skaj aplikacije, Zdravković je u realnom vremenu pratio tok likvidacije iz grupe u kojoj su bili i drugi visokopozicionirani članovi kriminalne organizacije.

Uoči i tokom zločina, on je sa svojim saradnicima razmenjivao informacije o tome kada su mete u restoranu u Atini locirane, kao i naloge o načinu delovanja.

Vujotić: Evo ga Lisac (Igor Dedović) i Stevo, okupljajte se svi, alo đe ste ljudi.

Vujotić: Stajali su Lisac, Stevo i žena ispred restorana, oni su prolazili kolima naši, dok su se okrenuli nikog nije bilo ispred restorana, moguće da su ušli u restoran.

NN: Ma, ja bih da ih oni unutra deru, nemaju gde da beže, dok sede unutra samo ako smo sigurni da su to oni.

Vujotić: Ulazio je Denzel, kaže oni su, Čabo gledao kroz prozor, Rosi i Soprao ih videli dva puta ispred restorana.

Vujotić: Samo da se dovuku mesari više. Evo, Stevo izašao da zapali cigaru ispred. Nek uspore da ne nalete tačno na Steva, jer Steva ispred puši cigaru, nek uspore malo.

Zdravković: Gde mogu da pobegnu iz restorana?

"Poslaću ja kalaše i pištolje"

Presretnute poruke pokazuju da je Zdravković bio aktivan u pripremnoj logistici, od obezbeđivanja stanova i sredstava za posmatranje do koordinisanja nabavke oružja.

- Poslaću ja "kalaše" i pištolje - napisao je u poruci 2. decembra, a dva dana kasnije obaveštava pripadnike grupe da su "date pare za maske" i da treba da se kupe dobri foto-aparati da mogu da slikaju iz daleka, kao i jedan uređaj za praćenje.

Nekoliko minuta kasnije Milan Vujotić učesnike istog četa obaveštava da su se svi razbežali iz lokala, a nepoznata osoba piše: "Gotovi su, ljudi, gotovi su, overeni su" i poruku:

- Volim vas sve, sve vas volim najviše!

Kao direktni izvršioci u optužnici se navode Milinko Brašnjović, Marko Petković, Dragan Tomić i pokojni Ljubomir Lainović.

Nakon dvostrukog ubistva, komunikacija među članovima klana pokazuje i slavlja, kao i zahteve da se jednom od osumnjičenih, Veljku Belivuku, omoguće dodatne resurse i zaštita.

- Soprana (nadimak Veljka Belivuka na Skaju, prim.aut.) dobro pojačati, zaslužio je da mu damo da ga čuva neko. Njega će napasti jako, da ne uzme Bg, baš ga trebamo pojačati u svakom smislu. I u posao ga gurati - napisao je 25. januara 2020. godine, prema tvrdnjama tužilaštva, Milovan Zdravković u čet-grupi u kojoj je bio i Radoje Zvicer.

Inače, Tag je juče izručen Srbiji iz Hrvatske uz neviđene mere obezbeđenja! Preuzet je na prelazu Batrovci, uz pojačane mere obezbeđenja, i smešten u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu.

Autor: D.Bošković