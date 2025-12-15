AKTUELNO

Hronika

ŽENA UDARILA AUTOM BIVŠU SUPRUGU SVOG MUŽA Drama na Novom Beogradu: Policija utvrdila šta je prethodilo incidentu

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Policija u Beogradu uhapsila je danas Beograđanku N.A. (38), zbog sumnje da je automobilom namerno udarila B.P. (45), italijansku državljanku i bivšu suprugu njenog sadašnjeg muža.

Dramatična situacija dogodila se u četvrtak, 11. decembra, na području Novog Beograda. Prema navodima policije, incidentu je prethodila verbalna svađa između N.A. i B.P.

Nakon rasprave, N.A. je sela u svoj automobil i udarila B.P. vozilom u predelu tela, a zatim se udaljila sa mesta događaja. Povređena B.P. hitno je prevezena u KBC Zemun, gde su joj konstatovane teške telesne povrede, uključujući prelom karlice.

Policija je uhapsila osumnjičenu N.A. u ponedeljak, a protiv nje je podneta krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda.

Incident je izazvao veliku pažnju javnosti zbog neobičnih okolnosti i porodičnih veza između akterki. Istraga je u toku, a policija radi na rasvetljavanju svih detalja koji su doveli do ovog sukoba.

#Automobil

#Drama

#Novi Beograd

#bivša žena

#situacija

