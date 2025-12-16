(UZNEMIRUJUĆE) Zbog ove fotografije je Veljko Belivuk skočio 'KAO OPAREN' u sudnici: TO JE FOTOŠOP! (FOTO)

Najjezivije fotografije na kojima se vidi Veljko Belivuk kako sa nasmejanim svedokom saradnikom Srđanom Lalićem, drži glavu jedne od žrtava, prikazana je juče u sudnici Specijalnog suda u Beogradu u nastavku suđenja ovoj kriminalnoj grupi. Inače, fotografije su pronađene na hard-disku okrivljenog Dragana Mitrovića, a pored tih fotografija, prikizane su i slike obezglavljenih i osakaćenih tela, koje su, prema navodima suda, preuzete sa interneta i iz medija, što se vidi po zamućenju i oznakama portala.

Svedok saradnik, Srđan Lalić navodno je kompjuterski stručnjak, a bio je zadužen za nabavljanje i održavanje telefona sa aplikacijom Skaj, preko kojih su članovi klana razmenjivali jezive slike.

Veljko Belivuk burno je reagovao nakon što je sud konstatovao da se on nalazi na jednoj od fotografija sa Srđanom Lalićem, na kojoj drže jednu od žrtava.

- Ja se ne nalazim na toj fotografiji! Pogledajte oblik glave, Lalić ne može da bude krupniji od mene. Mogli su bar malo da se potrude kada su fotošopirali - rekao je Belivuk, osporavajući autentičnost dokaza.

Posebno uznemirujući materijal pronađen je u telefonu okrivljenog Mijata Simeunovića, gde su, kako je navela sudija, pored fotografija ubijanja, sakaćenja i maltretiranja ljudi, pronađeni i simboli Islamske države, kao i sadržaji povezani sa drogom, a sve fotografije su, kako je istakla sudija, sa interneta.

U telefonu Nemanje Lakićevića, koje su prikazane danas u sudu, pronađene su poruke koje se odnose na otmicu Zdravka Radojevića, u kojima se navodi da su "Zdravka oteli Velja i Mare".

Nakon toga, tužilac je istakao da je ovo jasan dokaz da je Lakićević koristio telefon sa "Skaj" aplikacijom.

Autor: D.Bošković