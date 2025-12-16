U SUDNICI PRVI PUT PUŠTENI TAJNI RAZGOVORI MIRE POŠTARKE 'Video sam da je prilično mrtav.. ne možemo ovako da pričamo' - ŠOK TRANSKRIPTI

U nastavku suđenja kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića danas su u sudnici prvi put preslušani razgovori izvesne Mire Poštarke, koja se do sada pominjala u iskazima svedoka saradnika kao Belivukova bliska prijateljica.

Prema nezvaničnim informacijama, njeno ime bilo je na krivičnoj prijavi koja je posle hapšenja podneta protiv pripadnika Belivukovog klana, ali je ona navodno odmah pristala na nagodbu sa istražiteljima. Izvori Kurira ranije su otkrili da je pristala da otvori mobile telefone i računar, pronađene tokom pretesa njenog stana, u zamenu za blažu kaznu. Njeno ime se nije našlo u optužnici, već je sproveden odvojeni postupak.

Kako se moglo čuti u sudnici, sa druge strane slušalice čuje se muški glas dok govori navodno Miri Poštarki: "Ne možemo da pričamo ovako, kapiraš me" i potom dodaje:

- Video sam da je prilično mrtav, ne doživljava da je nešto... Tako je sto posto kako ti kažem, ko je zvao koga, i ko se video noćas, i ko je posle zvao, i ko je slikao, pogledaj ugao. Oni su svi država, a ovaj dečko je sam, ne treba to raditi. To nije fer. Oni su svi šmekeri, pa samo na njega - dodaje muškarac, a Mira odgovara da "isto tako svaljuju sve na ovog malog", ne precizirajući na koga misli.

- Nek se podave oni međusobno. Sad se bolje osećam zato što sam sigurniji - rekao je muškarac.

- I ja, sigurnije mi je kad ti kažeš. Ja tebi verujem, nepoverljiva sam i ja prema ovom našem, imamo oscilacije u odnosu, ali znam da reč ne gazi nikad. Koriste ga. Ja ću da odem do malog danas, pa ću te zvati da se vidimo - rekla je.

O ubistvu Vukićevića i Pukija

U sudu su prikazani dokazi koji se odnose na bazne stanice za okrivljenog Belivuka, Miloša B., Nemanje Đ., Vlada D., Dejana T., ubijenog Aleksandra Gligorijevića Pukija, okrivljenog saradnika Nikole S., ubijenog Lazara Vukićevića.

- Analizom podataka, kazivanje koje se odnosi na učešće pojedinih okrivljenih u izvršenju krivičnih dela teškog ubistva apsolutno se poklapaju sa ovim listinzima. U pogledu verodostojnosti kazivanja okrivljenog saradnika Spasojevića u vezi sa krivičnim delom na štetu sada pokojnog Gligorijevića, od njega je oduzet jedan"blekberi" telefon. Analizom baznih stanica uviđamo apsolutnu tačnost njegovog kazivanja o vremenu kada je došao u Ritopek 16. juna 2020. kada je, po njegovom kazivanju, ubijen Gligorijević. Broj se u to vreme i tog datuma poklapa sa baznim stanicama. Ovde se vezujemo isključivo za telefon koji je pronađen - rekao je tužilac nakon pregleda podataka koje se odnose na bazne stanice.

Podsetimo, prema tvrdnjama jednog od svedoka saradnika o kojima je pričao na nekom od prethodnih suđenja, Gligorijević je mučen, pa ubijen u Ritopeku, gde su mu zatim nožem na leđima urezali reč "izdaja" o čemu svedoče uznemirujuće fotografije priložene u optužnici.

Veljko Belivuk se potom javio za reč kada je izveden iz boksa gde sede okrivljeni i za govornicom rekao da su izveštaji, prema njegovim rečima, falsifikovani.

- Tužilac je u vezi sa ovim falsifikovanim izveštajima rekao da poklanja veru saradniku Nikoli Spasojeviću u vezi sa ubistvom Aleksandra Gligorijevića. Opet tužilac selektivno poklanja veru. Zašto biste Vi kao sud verovali okrivljenim saradnicima, kad im ni sami tužioci ne veruju? - rekao je Belivuk, a potom se na ovo nadovezao i Miljković:

- Ovo me podseća na "Skaj". Bazne stanice su za Vukićevića i Gligorijevića nabavljene kada su imali svojstvo osumnjičenih, tako da one ne mogu da se koriste sada kada su oni navodno oštećeni. Podsećam da Srđan Lalić i Nikola Spasojević tvrde da sam ja učestvovao u ubistvu Gligorijevića, da sam radio kontrapratnju, da sam ubio, sekao, mleo, a mene tužilaštvo za to nije optužilo, što znači da im ne veruje. Videli ste sad da je Lazar Vukićević imao "Skaj", a njegov otac tvrdi da nikada nije imao - rekao je Miljković.

"Kome da verujemo, Laliću ili optužnici?"

Tužilac je potom dodao da je svedok saradnikSrđan Lalićprilikom izvršenja krivičnog dela koristio telefon koji je u 20.09 sati registrovan na baznoj stanici koja obuhvata područje kuće.

- Upravo tako je Lalić i ispričao, da je bio kod kuće i da je čekao. Kolega je analizirao aparat koji je oduzet od Nemanje Đurića koji je bio u Borskoj ulici, ali imamo drugi njegov telefon koji je primećen na baznoj stanici koja pokriva kuću u Ritopeku. Đurić Nemanja ima dva telefona i drugi telefon je prema beznim stanicama u 20.58 sati registrovan na baznoj stanici Ikea na dan izvršenja krivčinog dela na štetu Lazara Vukićevića i potom imate kretanje ka kući u Ritopeku. Istog dana Lazar Vukićević bio je u Radničkoj ulici u 20.36, a 20 minuta kasnije je telefon Đurića na baznoj stanici Ikea. U isto vreme na istoj baznoj stanici je registrovan telefon okrivljenog Dejana Tešića, a okrivljeni saradnik Srđan Lalić rekao je da je Tešić takođe bio kod Ikee - rekao je tužilac. Đurić se, podsetimo, tereti da je kao deo klana učestvovao u nekoliko surovih likvidacija.

Belivuk je zatim ponovo izašao za govornicu.

- Srđan Lalić se obavezao da prizna izvršenje svih krivičnih dela onako kako su opisana u optužnici. On je 7. marta 2023. godine grčevito objašnjavao kako Lazaru Vukićeviću nikakva voda nije gurana u usta, optužnica kaže da je Vukićević ubijen tako što su mu pluća napunjena vodom. Optužnica kaže da je peglan peglom, Lalić kaže da pegle stvarno nema. Daje opis smrti Lazara Vukićevića i kaže da je preminuo usled obilnog krvarenja. Ne znam kome onda treba da verujemo - rekao je Belivuk.

Autor: Pink.rs