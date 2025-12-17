PROGOVORIO PRIJATELJ ANE VOLŠ POSLE PRESUDE BRAJANU: Čim me je Brajan pozvao znao sam da laže, a onda je počeo da me izbegava, dok sam se ukrcavao UHAPŠEN JE

Brajan Volš oglašen je krivim za ubistvo lepe Beograđanke Ane Volš, koju je, kako se veruje, ubio 1. januara 2023. godine u njihovom porodičnom domu u Americi, pa se potom oslobodio tela.

Nakon izricanja presude na društvenim mrežama oglasio se Anin prijatelj Abdula Almutairi i po prvi put otkrio šta ga je Brajan pitao u danima kad je Ana nestala i kako se ponašao.

Objavu prenosimo u celosti:

- Dana 4. januara 2023. godine primio sam govornu poruku od Brajana Volša u kojoj me je pitao da li sam se čuo sa Anom. Ostao sam bez reči, postavljao pitanja, bio zbunjen i nisam znao kako da se osećam. Ali već posle mog prvog pitanja znao sam da Brajan laže. Znao sam da mi ne govori istinu. Danas je doneta njegova presuda - kriv je za ubistvo prvog stepena.

Dana 6. januara 2023. odleteo sam za Boston, zatim otišao u Kohaset, gde sam konacno video tri sina Ane i Brajana. Atmosfera je bila jeziva, a Anin nemački ovčar je divljao u svom kavezu.

Brajanov zagrljaj delovao je lažno, njegove reči su bile prazne, a njegova briga nije delovala iskreno. Ipak, zbog Ane sam se pribrao. Trudio sam se da slušam i posmatram - posebno Brajanovu majku, koja se ponašala čudno, neprestano zabrinuta zbog toga ko je napolju, na ulici i oko Anine iznajmljene kuće u Kohasetu, umesto da se fokusira na dečake sa kojima sam provodio vreme, igrao se i razgovarao makar na kratko.

Dana 8. januara 2023., kada je trebalo da se vratim letom za Vašington, shvatio sam da Brajan tokom ta dva i po dana mog boravka u Masačusetsu nije našao vremena da sa mnom ozbiljno razgovara. Osećao sam da se plaši dodatnih pitanja i da me namerno izbegava, iako me je sam pozvao da dodem, ali to nikada nije ispratio konkretnim postupcima.

Neposredno pre nego što sam se ukrcao na let, Brajan je uhapšen i srce mi je potonulo. Znao sam da je sve što se dogodilo izmedu 4. i 8. januara bila laž. Odbio sam da govorim bilo šta o Brajanu i svu svoju energiju usmerio sam na potragu za Anom, nadajući se da je sve ovo samo loš san.

Danas osećam duboku tugu zbog Anina tri sina i ogroman gubitak zbog života koji su Ana i dečaci mogli da imaju u Vašingtonu.

Neka vrsta pravde za Anu Volš je zadovoljena.

Ali pravda za dečake - tri nevine i dragocene duše koje su izgubile oba roditelja - ostavlja me slomljenog srca.

Ne osećam potpuno zatvaranje ovog poglavlja i ne osećam bes. Osećam potpun i dubok gubitak, na mnogo nivoa.

Ali danas, Ana, nadam se da počivaš u miru.

Oni koji su voleli tebe i tvoje sinove nisu odustali.

Izgubili smo čoveka, ali smo dobili anđela na nebu - napisao je Anin prijatelj i objavu završio psovkom upućenom Brajanu Volšu.

