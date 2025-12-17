AKTUELNO

BRUTALNA SAČEKUŠA NA VOŽDOVCU: Maskiran šipkom pretukao građevinskog investitora

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvom intenzivno tragaju za nepoznatim muškarcem koji je u utorak, u beogradskoj opštini Voždovac, brutalno napao i pretukao građevinskog investitora A. N. (60).

Prema informacijama iz istrage, napad se dogodio u popodnevnim časovima kada je napadač žrtvi prišao s leđa. Prema svedočenju oštećenog, napadač ga je najpre udarao pesnicama i nogama, da bi potom izvadio metalnu šipku kojom mu je zadao više udaraca po telu.

Izvor blizak istrazi navodi da je napadač bio maskiran, što ukazuje na to da je napad bio unapred planiran. Tokom incidenta, maskirani muškarac nije izgovorio ni reč, a odmah nakon što je naneo povrede šezdesetogodišnjaku, pobegao je sa lica mesta u nepoznatom pravcu.

O ovom slučaju odmah je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je preuzelo vođenje istrage.

"Tužilaštvo je naložilo prikupljanje svih dokaza, skidanje snimaka sa nadzornih kamera u blizini mesta napada, kao i identifikaciju eventualnih svedoka", potvrđeno je nezvanično.

Iako su povrede koje je zadobio investitor A. N. ozbiljne, on je uspeo da policiji pruži osnovne informacije o načinu na koji je napadnut. Motiv ovog brutalnog prebijanja za sada nije poznat, a istraga bi trebala da utvrdi da li je napad povezan sa poslovima kojima se oštećeni bavi ili je reč o drugom motivu.

Potraga za maskiranim napadačem je u toku.

