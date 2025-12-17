UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ! POSLUŠAJTE RAZGOVOR BELIVUKOVOVIH VOJNIKA NA DAN MASAKRA: Braćo, sve u redu, vezan je...

Zbog serija likvidacija iza kojih stoji, prema navodima optužnice, kavački klan, a koje su se dogodile pre 5 godina, taj dan je označen kao "Krvavi 14. oktobar"

Deo audio poruka za koje tužilaštva Srbije i Crne Gore tvrde da su ih slali Veljko Belivuk i Marko Miljković, a u kojima se govori o seriji ubistava navodnih pripadnika škaljarskog klana, dospeo je u javnost, a radi se o delu dokaznog materijala u sudskim postupcima koji se vode pred nadležnim sudovima u Beogradu i Višim sudom u Podgorici.

U tim porukama, koje su sastavni deo takozvane Skaj komunikacije, čuju se razgovori o više likvidacija izvršenih u kratkom vremenskom periodu, uključujući i navode da su u jednom danu ubijena četiri navodna pripadnika škaljarskog klana, dva na teritoriji Srbije i dva u Crnoj Gori.

Deo materijala je uznemirujućeg sadržaja!

Portal Dan objavio je deo audio poruka koje, kako istraga tvrdi, između ostalog šalju i Marko Miljković i Veljko Belivuk. Osim audio i tekstualnih poruka, materijal u postupku pred sudom sadrži i fotografije, od kojih je deo izuzetno uznemirujućeg sadržaja i, prema navodima crnogorskog Specijalnog državnog tužilaštva, prikazuje tela ubijenih osoba sa vidljivim tragovima mučenja i zlostavljanja.

Podsećamo da su svi navedeni materijali deo dokaznog postupka u predmetima koji su i dalje u toku, te da se protiv optuženih vodi sudski proces u kojem važi pretpostavka nevinosti do donošenja pravosnažne sudske odluke.

- E brate, nema ga, gotovo, nema ga već nekih pola sata, skoro sat već, čekamo da se smrači, pa da ga prosipamo.

- Jeste brate, istina živa, ne znam da li sam otupeo, šta mi je, mislim izgrlili smo se i izljubili, ali to je to, u fazonu smo šta sad? Kunem ti se, sećam se ranije, spucaju me emocije, bilo mi je drago. Drago mi je i sad, ali evo jedva čekam ponedeljak da Votku mučim, kunem ti se.

Planirano ubistvo Votke

Veljko Belivuk, organizator kriminalne grupe, navodno je od svojih šefova dobio zadatak da likvidira i Veljka Banovića, zvanog Votka.

Navodno im je plan bio da Banovića ubiju nakon ubistva Milana Ljepoje, "pink pantera" iz Niša, koji je istranžiran i samleven u kući u Ritopeku. Međutim, planove im je pokvarila policija, koja je 4. februara uhapsila Belivuka i pripadnike njegovog klana.

- A brate sve smo organizovali, gotovi su danas, obojica idu u klanicu.

- Burazeru, isplanirali smo da kad krene da izlazi da ga Tajson ščepa i to je to. Znači kad ga uhvati za kragnu, ovi će da pritrče i eto takav je plan, a da li će oni tamo onda da improvizuju tamo, ali 4 čoveka ima, ščepaće ga sigurno. Evo smo mi na poziciji, brate, ovde, znači, na izlazu, to je, na ulazu u Vrčin, i čekamo, brate, da preuzmemo dalje.

- Braćo, sve u redu, vezan je. Imao je prangiju, džukela. Kad izašo iz kola, drži prangiju, i ja ga, gledam, gledam, gledam, izvadio iz ranca prangiju. I, brate, drži ovako u desnoj ruci, i ja ga nabadam, hvatam za levu ruku, i ono pali. Bari, skače, krenemo da se rvamo tu. Dobro nije ubio nikogo, brate. Prst sam polomio. I, brate, nekako sam ga ispravio, ali sam se iseko.

- Bravo, brate, šta da ti kažem. Bravo. I ovaj danas imao prangiju, pa smo ga odmah odfikarili. Ekstra. Brate, molimo vas. Evo, tu smo ja i Soprano. Brate, molimo vas. Neka pati, najviše. Nemojte mnogo po glavi. Najviše po telu, ali ovaj put dajte 102% sebe. Znači, hvala vam, hvala vam do neba. Krivo nam je, nismo mogli da radimo dve akcije u isto vreme. Evo, mi ovde, brate, uradismo danas trojicu. Znači, eto vi tog tu. Molim vas, znači, iz petnih žila. I dajte nam ga na telefon, daj da mu pošaljemo jednu poruku, brate. E, brate, ovo kad smo doživeli. Danas je ovo pobeda, da pamtimo datum.

Podsetimo, Veljko Belivuk je imao nadimak Soprano na telefonskoj aplikaciji Skaj, koju su on i njegovi saradnici koristili za tajnu komunikaciju, a ovaj nadimak sebi je nadenuo najverovatnije po Toniju Sopranu, mafijaškom šefu iz čuvene američke serije "Porodica Soprano".

- Evo, pošto ne mogu da vas imam na kripti, ne smem, jer ovaj telefon nije naš. Samo da vas pozdravim, puno, braćo. Da se zahvalim svima. Bez... Bez... Ne znam kako se izgovara to. Prenesite nam utiske, molim vas. Znači, dajte nam malo nahranimo ego. Umorni smo, prljavi smo, smrdimo. Znači, haos.

- Čuo sam, brate, ne znam šta da kažem. Mnogo nam krivo. I mi smo imali istu situaciju, samo nije stigo da opali. A bili smo brzi. Uhvatili smo ga za ruku. I opalili u glavu. Tako da... Eto, mi smo imali sreću. Hvala vam, hvala vam puno. Danas je, danas je veliki dan za sve.

- Nema brate za šta hvala, hvala Bogu milome, da je sve to prošlo kako treba. Uh, kažem ti. Evo, sad mi se vraća sve to. Ali dobro. Čak sam u jednom trenutku mislio da me pogodio. Bila mi krvava ruka, ali mi bila krvava od njega u stvari, brate.

- Te detalje dotle sam pratio iole. Onda znam da su mu pustili našu poruku. I da je on hrabro rekao da se on nas ne boji. Reci mi, brate, jeste li mu uterali strah u kosti, onako?

- Vidi, brate, ništa mi draže, nema. Nego što smo Lazu odrali. Znači, brate, ja ne moga... Vidi, odrali smo Lazu, odrali smo Kasapa, odrali smo Zeca i evo ga Kapetan. I njega ćemo da oderemo za koji dan. Znači, burazeru, četvorka danas. Ubili smo ih i to sve ključni.

- I ovaj je imao prva tri dum-dum metka, a posle imao prošarano neke sa crnim zrnom i ostalo. Prva tri su bila dum-dum.

Podsetimo, tog 14. oktobra 2020, klan Veljka Belivuka izvršio je četiri koordinisane likvidacije, kada su tog dana, u svega nekoliko sati, u Crnoj Gori Damir Hodžić i Adis Spahić ubijeni, Mile Radulović zvani Kapetan najpre otet, pa potom i on ubijen, dok je u Srbiji u kući strave u Ritopeku likvidiran i Lazar Vukićević.

Zbog tog užasa, koji je kasnije otkriven zahvaljujući presretnutim porukama sa kriptovane aplikacije Skaj, ovaj datum je obeležen kao "krvavi 14. oktobar".

Skaj aplikacija

Postupci u dve države vode se sudski postupci protiv više osoba označenih kao saradnici i pripadnici takozvanog kavačkog klana, koje tužilaštva terete za najteža krivična dela, uključujući organizovanje i izvršenje više ubistava. Optužnicama su obuhvaćena krivična dela koja su, prema navodima tužilaštava, izvršena gotovo istovremeno u Srbiji i Crnoj Gori.

Među optuženima su i Veljko Belivuk i Marko Miljković, koje Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore i Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije terete kao bliske saradnike kavačkog klana. Obojica su u dosadašnjem toku postupaka negirali navode optužnica.

Ključni dokaz u ovim predmetima su Skaj poruke razmenjivane putem kriptovane aplikacije. Tužilaštva tvrde da je reč o zakonito pribavljenim i validnim dokazima, dok odbrane osporavaju njihovu zakonitost i dokaznu snagu. Odbrana se poziva i na pojedine odluke međunarodnih sudova, uključujući i odluke Evropskog suda pravde, u kojima su slični dokazi, kako navode, bili isključeni.

