NIJE GREŠKA? Brajan Volš će posle doživotne za Anino ubistvo odslužiti JOŠ DVE KAZNE

Brajan Volš će "posle" doživotne robije na koju je osuđen zbog ubistva supruge, Beograđanke Ane Volš, morati da odsluži još dve zatvorke kazne. Ne, nije u pitanju greška, već pravni princip s jakim uporištem. Evo o čemu se tu, zapravo, radi...

Brajan Volš je dobio ukupno tri kazne, koje će služiti "jednu za drugom" (eng. consecutive). Prva kazna na koju je osuđen je doživotna robija bez mogućnosti pomilovanja zbog Aninog ubistva, što znači da nikada ne može biti pušten iz zatvora na osnovu pomilovanja ili uslovne slobode. Pojednostavljeno rečeno, to praktično znači da će provesti ostatak života u zatvoru. Zbog toga deluje čudno da će druge dve kazne služiti nakon odslužene doživotne robije, što zvuči krajnje nelogično. Ali, logika ipak postoji...

Naime, čak i kada postoji doživotna kazna, sud može izričito dodati i druge kazne za dodatna dela, što se desilo u ovom slučaju.

Formalno-pravno Volš je za svako delo dobio zasebnu kaznu. Osim one za ubistvo, dosuđeno mu je do najviše 20 godina zatvora po optužbi za obmanjivanje policije i do najviše tri godine zatvora zbog nezakonitog odlaganja tela, za šta se izjasnio krivim pre početka suđenja.

To što će ove kazne služiti "jednu za drugom" je svojevrsni zaštitni mehanizam - ako se, iz nekog pravnog razloga, doživotna kazna kasnije poništi ili preinači, ostaje mu da odsluži druge kazne.

Simbolički i pravno gledano, taj način kažnjavanja pokazuje da je sud prepoznao svaki čin kao zasebno kriminalno delo i da ne dozvoljava "skrivanje" iza jedne jedinstvene kazne.



U slučaju doživotne robije bez pomilovanja praktično nije bitno kojim će redosledom kazne biti služene, prošto osuđenik neće izaći iz zatvora. Ali, u dokumentima piše da se služe jedna za drugom da bi se poštovao formalni pravni princip.

U ovom slučaju, Brajan Volš prvo će "odrobijati doživotnu bez mogućnosti pomilovanja", a zatim druge dve kazne.

Dakle, ako nekim čudom jednog dana bude uspeo da se izvuče za Anino ubistvo, što iz ove perspektive i nakon svega što je otkriveno tokom suđenja deluje kao nemoguća misija, ostaće mu još najmanje 20, a potom i još najmanje tri godine koje će morati da provede "iza brave".

Autor: S.M.