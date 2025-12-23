Pucnjava u Delaveru: Ubijen policajac (VIDEO)

Pripadnik policije Sjedinjenih Američkih Država ubijen je danas u pucnjavi u Vilmingtonu u saveznoj države Delaver, preneo je Rojters.

Do pucnjave je došlo oko 14 časova po lokalnom, odnosno 20 časova po centralnoevropskom vremenu, nakon čega su policijske snage uhapsile osumnjičenog.

''Potvrđeno je da je jedan policajac iz Delvaera ubijen tokom ioncidenta. Nastavljamo da procenjujemo da li je uzrokovano još štete'', navodi se u saopštenju policije.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Update more video after a mass shooting at a DMV in Newcastle, Delaware multiple victims, massive police and emergency response to the event. It’s believe the suspect shooter was shot and taken by ambulance to the hospital.



Multiple victims were also… pic.twitter.com/u8mzM2Pn78 — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) 23. децембар 2025.

U saopštenju se navodi da se javnosti izbegava područje pucnjave dok traje istraga.

Autor: Marija Radić