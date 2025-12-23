AKTUELNO

Hronika

Pucnjava u Delaveru: Ubijen policajac (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Armando L. Sanchez/Chicago Tribune ||

Pripadnik policije Sjedinjenih Američkih Država ubijen je danas u pucnjavi u Vilmingtonu u saveznoj države Delaver, preneo je Rojters.

Do pucnjave je došlo oko 14 časova po lokalnom, odnosno 20 časova po centralnoevropskom vremenu, nakon čega su policijske snage uhapsile osumnjičenog.

''Potvrđeno je da je jedan policajac iz Delvaera ubijen tokom ioncidenta. Nastavljamo da procenjujemo da li je uzrokovano još štete'', navodi se u saopštenju policije.

U saopštenju se navodi da se javnosti izbegava područje pucnjave dok traje istraga.

Autor: Marija Radić

