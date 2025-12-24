Mladić iz Novog Pazara primljen u bolnicu s povredama opasnim po život: Uhapšen njegov otac

U selu Bekova kod Novog Pazara dogodio se težak porodični incident u kojem je, prema nezvaničnim informacijama, otac M. P. (68) fizički napao sina M. P. (21), nanevši mu teške i po život opasne povrede glave. U toku sukoba, otac je navodno sina udario drvenom motkom u glavu.

Incident se dogodio 21. decembra 2025. godine, oko 16.35 sati, u porodičnoj kući u selu Bekova. Nakon što je utvrđeno da povrede koje je zadobio sin nisu mogle nastati na način kako su roditelji prvobitno tvrdili. Sin je iste večeri primljen u Opštu bolnicu Novi Pazar, a roditelji su tada zdravstvenim radnicima izjavili da je sin pao i na taj način zadobio povrede glave.

Međutim, tokom detaljnih lekarskih pregleda i dijagnostičkih procedura, medicinski tim je utvrdio da se radi o teškim povredama lobanje, koje ne mogu nastati običnim padom, već su, prema stručnim procenama, posledica snažnog udarca tupim predmetom. Zbog ozbiljnosti povreda i ugroženog zdravstvenog stanja, sin je hitno prebačen u Klinički centar u Kragujevcu, gdje je zadržan na daljem lečenju, a njegove povrede su okarakterisane kao opasne po život.

Nakon saznanja do kojih su došli lekari i obaveštavanja nadležnih organa, policija je sprovela istragu, te je danas uhapšen otac mladića, koji se sumnjiči da je sina udario tupim predmetom, najverovatnije motkom, u glavu. Osumnjičenom je, po nalogu nadležnog tužilaštva, određen pritvor, a istraga se nastavlja radi potpunog rasvetljavanja svih okolnosti ovog uznemirujućeg slučaja.

Autor: Pink.rs